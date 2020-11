Convierte tus momentos cotidianos en algo especial.

Carmen Olalla | Woman.es

Y para no quitártelos en todo el día. Especialmente ahora… Haz de esos momentos cotidianos algo especial. ¿Cómo? Preparándote para disfrutarlos sin límites. A veces, la actitud es lo más importante, y este es uno de esos momentos. Es época de cuidarte y de mimarte como nunca lo habías hecho. Y de disfrutar de esas pequeñas cosas que hacen que cada día sea más especial que el anterior.

De camino a casa…

Si eres de esas afortunadas que pueden adaptar toda su vida a la máxima de los 15 minutos de distancia de casa, entonces este es tu look. Perfecto para protegerte del frío, gracias a este abrigo técnico, que es LA inversión perfecta, cálido y ligero, pero con toda la tecnología que lo convierte en la prenda más confortable del invierno. ¿Y en los pies? Todo lo que necesitas: comodidad para ir a pie a todas partes y con un toque animal print que convertirá tus zapatillas en el centro del look.

Abrigo con capucha y pluma sintética recilada, modelo Emalisa. Deportivas metalizadas con toque de animal print. Todo de Geox.

Una noche especial

Porque es cierto que vivimos momentos extraños, pero eso no quiere decir que no puedas tener tus noches especiales. ¿Que salir a cenar es complicado? Pues organízatelo en casa: prepara una cena romántica y vístete para la ocasión. Unos botines de tacón (¡que no falte!) como estos, serán tus aliados perfectos. ¿Que puedes salir a cenar fuera, a una terraza en pleno otoño? Pues no te olvides de añadir un buen abrigo a tu estilismo, como este, que con su toque animal print y su cuello de pelo, se convertirán en la clave de tu look.

Chaqueta acolchada con print animal y botines de taconazo de piel y ante, todo de Geox.