¿Eres de tacón o de plano? Descubre el zapato que te hace feliz…

Carmen Olalla | Woman.es

Porque si lo que quieres es no volver a levantarte nunca con el pie izquierdo, tenemos la solución. Necesitas saber de qué zapato eres, cuál es el modelo (o más bien, modelos) que te hacen feliz y a los que no puedes, ni quieres, renunciar. Porque ya se sabe lo que recomiendan los expertos: empezar a vestirte siempre por los pies…

Plano y sport

Un estudio reciente afirmaba que más del 80% de los encuestados se sentía más feliz cuando calzaba deportivas. Así que si te sientes identificada con este grupo, estás de enhorabuena porque te basta con calzarte unas zapatillas para que tu humor cambie de inmediato. Y si, como éstas, tienen un toque de animal print, no necesitas nada más para llevarlas a todas horas. ¿Que no es suficiente unas deportivas? Pues atrévete a calzarte unas botas de inspiración sport, una de las grandes tendencias de esta temporada, que podrás llevar con todo y a todas partes: pruébalas con falda larga y calcetín grueso, con tu ropa más sport para dar un paseo por el parque o por la montaña o con tus pitillos favoritos. Un auténtico aliado de estilo que estará a tu servicio siempre que lo necesites.

Botín deportivo de piel, en color crudo, modelo Aerantis con tecnología Amphibiox, de Geox. Zapatilla low-cut, en color platino y con un toque de ‘animal print’, también de Geox.

Y si eres de tacón…

No pierdas de vista estos dos botines, perfectos para todas las situaciones a las que te puedas enfrentar. Porque el calzado plano está fenomenal, pero, a veces, un poco de tacón es suficiente para darte ese plus de autoconfianza que necesitas para comerte el mundo. ¿Prefieres un tacón alto pero de base ‘comfy’? No hay problema, lo tenemos, y lo llevarás a todas partes, porque su comodidad es adictiva a pesar de su altura. ¿Que lo tuyo es el tacón fino y el botín con puntera? Apuesta por este, con un toque de piel grabada y de ante, versátil y dispuesto a enfrentarse contigo al día, sea lo que sea lo que te espera.

Botín modelo Faviola, en piel efecto pitón y gamuza, de Geox. Botín de ante y tacón ancho, de Geox.