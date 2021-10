Estas son las gafas que mejor te quedan según la forma de tu cara

Si estás pensando en cambiar de gafas, es el momento perfecto para que aprendas a identificar cuáles son las que más te favorecen en función de tus facciones.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Hace muchos años que las gafas dejaron de ser un mero ayudante para ver con nitidez para convertirse en uno de los accesorios que nos aportan más personalidad. De hecho, ya es muy común ver lucir gafas a personas que en realidad no las necesitan, pero las incluyen en su look como un accesorio más del mismo. Una de las formas más útiles de hacerlo es optando por unas gafas de cristales con filtros para luz azul, que no necesitan estar graduadas pero si protegerán tu vista del cansancio y los dolores de cabeza provocados por pasar mucho tiempo frente a la pantalla.

Las gafas dicen mucho de ti, tienen que ir acorde con tu estilo y tu forma de ser, pero para que resulten cien por cien favorecedoras, lo mejor es que tengas en cuenta tus rasgos faciales. Tu rostro y tus proporciones son fundamentales a la hora de elegir modelo, por lo que si quieres encontrar las que mejor se adapten a ti, no te puedes perder esta guía.

Cuadrada

Las caras cuadradas suelen tener frentes anchas, mandíbulas grandes y barbillas cuadradas, por lo que el tipo de gafas que más les favorecen son las de tipo aviador o aquellas que tengan una montura redondeada para suavizar las formas, como estas de la colección de Teresa Helbig para Multiópticas.

Redonda

El principal problema de las caras redondas es que necesitan definir sus facciones para darle profundidad al rostro, por lo que las gafas que más les favorecen son las que dejan el puente esté despejado, para darle énfasis a la mirada, como estas gafas con filtro de luz azul de Meller. Y si encima tienen un diseño potente o colores vivos que definan tus ángulos, mejor que mejor.

Ovalada

Si tienes la cara ovalada estás de enhorabuena, ya que es un tipo de rostro al que todas las gafas le sientan bien. Sin embargo, también tienes truquitos para marcar un poco más tus pómulos, como el de elegir una montura alargada como este modelo unisex de la colección 'Solo puede ser mó' con Palomo. Sólo tendrás que elegir el color que mejor te siente, y permitirte el lujo de cambiar de gafas cada vez que te apetezca.

En forma de corazón

Las caras en forma de corazón se caracterizan por tener la zona superior (frente y ojos) ancha y la zona inferior (boca y barbilla) estrecha. Por ello, las gafas que mejor les sientan son aquellas que equilibran las facciones gracias a sus formas redondas con un toque anguloso en la parte superior, o lo que es lo mismo, las de tipo cat eye. ¿Nuestras favoritas? Estas de la colección 'Solo puede ser mó' con Ana Milán.

Alargada

Si tu cara es alargada, necesitas una montura que te ayude a acortar tu rostro, algo que conseguirás con las gafas redondas y de estilo oversize, como el modelo Fantime de Afflelou. Es importante que evites aquellas que tengan las patillas muy bajas, pues conseguirás el efecto contrario.