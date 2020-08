Del pasado al futuro: la moda 'vintage' es (y será) más tendencia que nunca

La ropa de segunda mano es sinónimo de lujo, calidad y sostenibilidad, según explican los expertos.

Cuando aparecen las tendencias de moda, muchas de ellas llegan para quedarse mientras que otras son totalmente efímeras y desaparecen (hasta nuevo aviso). Ya hemos visto, a lo largo de las últimas temporadas, cómo diseños que no imaginábamos volver a tener en nuestros armarios han vuelto a protagonizar el 'street style' con más fuerza que nunca, como las hombreras, el estilo 'oversize' ochentero, o el estampado 'tie-dye' de los 90, por ejemplo.

Dentro del mundo de la moda, y también especialmente durante estos últimos años, la ropa 'vintage' ha adquirido más valor que nunca, sobre todo gracias a las nuevas generaciones quienes han sabido sacar lo mejor de los diseños de segunda mano y han dejado en un segundo plano lo que conocemos como 'fast fashion'.

De esta manera, parece que la ropa 'vintage' ha dejado de verse como simple vestimenta usada para verla como lo que realmente es: piezas de calidad con una historia detrás. Así lo hemos podido confirmar gracias a los últimos datos de Vestiaire Collective, una plataforma global de compraventa de artículos de lujo pre-loved que celebra la creciente popularidad de esta moda con la campaña 'Collective Vintage Rising', que incluye una colección muy especial de piezas icónicas de los años 70, 80 y 90 seleccionada por expertos en moda de todo el mundo: 'Only on Vestaire'.

La moda 'vintage': la tendencia más en alza

En comparación con el año pasado, la categoría 'vintage' ha crecido más de un 140% dentro de la plataforma, según informan desde Vestiare Collective. Son varias las razones por las que este tipo de moda es más tendencia que nunca.

Una reciente encuesta elaborada por la plataforma afirma que los 'millennials' y la generación Z buscan un estilo único pero más ecológico. Pero además, tal y como explica Sophie Hersan, Co-founder and Fashion Director de Vestiaire Collective, "la sostenibilidad es muy importante para los consumidores de hoy y la moda 'vintage' es la solución más ecológica a las tendencias de compra actuales".

Por su parte Alexander Fury, estilista, periodista y primer corresponsal jefe de moda de The New York Times Style Magazine, que ha colaborado en la colección recién lanzada de Vestiaire Collective, asegura que "las piezas clásicas no solo tienen un interés y valor histórico, sino una relevancia en el vestuario de hoy".

A esto se suma que la actual crisis del Covid-19 ha intensificado aún más el interés por la sostenibilidad, según declara Sophie Hersan. "Cada vez más los consumidores se están volcando hacia un consumo más consciente. En este momento pensamos más en cómo usar nuestros armarios y redefinir la forma en la que consumimos".

La influencia en lo 'vintage'

Existe otro factor que influye de forma directa en la tendencia 'vintage': las 'celebrities'. Kendall Jenner, Bella Hadid o Lilu-Rose Depp, entre otras, son fieles a esta moda, tanto fuera como dentro de la alfombra roja. Además, según nos explica Sophie Hersan, en los últimos años las firmas de lujo han vuelto a introducir clásicos de la época en colecciones de nueva temporada, algo que refuerza el mensaje de que los diseños están hechos para que sean duraderos y reutilizados, en lugar de ser descartados después de una temporada.

En 2019 vimos el regreso de del bolso Dior Saddle (mítico de los 90) o el bolso Baguette de Fendi, mientras que en 2020 Celine y Gucci han recurrido a accesorios clásicos de sus colecciones. En este sentido, las tiendas de ropa 'vintage' (ya sean físicas u online) son una fantástica opción para encontrar auténticos tesoros, como el mítico Gucci Jackie por mucho menos de lo que nos imaginamos, por ejemplo.

'The biggest trends' o lo más buscado en la moda 'vintage'

Las piezas más icónicas de las principales firmas de alta costura son, sin duda, lo más buscado en este tipo de moda. "Estamos viendo un mayor interés en los estilos que han vuelto a la pasarela, como el bolso Jackie de Gucci de los años 60 que en el desfile de otoño-invierno 2020 volvió a a aparecer, así como bolsos de Celine, Dior, Prada y Louis Vuitton, ya que se consideran clásicos atemporales", explica Sophie Hersan.

Más allá de los bolsos, y según cuenta la directora de Vestiaire Collective, existen muchas otras prendas con gran demanda. En concreto habla de las chaquetas y los vestidos cortos clásicos de Yves Saint Laurent, los abrigos Hermès y el 'trench' de Burberry.

Además, en el primer informe bianual de la empresa titulado 'El lado inteligente de la moda', también se vio un gran interés en artículos icónicos de la década de 1990, de colecciones de Jean Paul Gaultier, John Galliano, Chanel y joyas de Christian Lacroix. Y, a modo de curiosidad, los bolsos de edición limitada Murakami x Louis Vuitton también son muy buscados en este momento, pues es no de los accesorios favoritos de muchas 'celebrities'.

Alexander Fury asegura que es el momento de invertir en tendencias ochenteras, como sastrería con hombreras características de la época, cuero, joyas de colores y accesorios.

No te pierdas la selección de algunas de las piezas 'vintage' de lujo más icónicas, escogidas por expertos en moda de todo el mundo, disponibles a la venta.