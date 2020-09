Cuando las francesas (ahora también Paula Echevarría) quieren ser las más elegantes con un vestido de otoño, lo combina con un cárdigan

La actriz ya ha tomado nota de las tendencia.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Las francesas, con su estilo 'effortless chic', son una referencia para vestir para el resto de mujeres del mundo. E incluso para Paula Echevarría. Prescriptora de estilo patria, la actriz e influencer acaba de replicar la fórmula ganadora de las francesas para llevar vestidos en otoño. Además lo ha logrado con la prenda de la temporada: la chaqueta de punto.

- Paula Echevarría se lleva el 'piropazo' de su pichón Miguel Torres en su foto sin maquillaje

- Paula Echevarría tiene la fórmula estilística para triunfar este otoño: 'little black dress' + botas

Hay pocas prendas más fáciles de combinar que una chaqueta de punto, que queda igual de bien con faldas que con vestidos y jeans y de eso lo saben muy bien las francesas. Mientras que en invierno, el frío preferimos los jerséis, ahora, con las temperaturas suaves, las chaquetas de punto (o cardigan) se presentan como el gran sustituto de la americana más clásica cuando no quieres ir tan formal vestida. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que te vas a sentir tan cómoda que no entenderás por qué no volvió antes a su armario.

La chaqueta de punto vive un nuevo resurgir después de que en otoño de 2018 apareciera y ya tenemos muy claro que es una de las prendas favoritas de Paula Echevarría.

La asturiana combinó, al más puro estilo francés, un vestido mini estampado, con el que se le aprecia cómo está creciendo la tripita de embarazada, con una chaqueta de punto grueso, ideal para los días de otoño en los que hace más fresco y todavía no queremos llevar abrigo.

"Estamos muy felices. Queríamos mantenerlo en secreto un tiempo más para poder vivirlo con tranquilidad, y por prudencia, pero al recibir vuestra llamada preguntándome, entendí que la noticia estaba en la calle y era el momento de anunciarlo", explicó la actriz en Hoy Corazón. Ahora ya son 10 semanas y ya se le aprecia más la tripita.