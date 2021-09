La cantante ha vuelto a ser fotografiada durante un romántico paseo por Nueva York junto a su novio, Ben Affleck, y luciendo un precioso conjunto estampado de la firma francesa.

Clara Hernández

La relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck (es decir, 'Bennifer', el nombre con el que sus fans les han bautizado y unido) regala romanticismo y besos apasionados en cada paseo, premiere y photocall que la pareja protagoniza desde que el pasado mes de junio unas imágenes tomadas en un restaurante de Los Ángeles revelaran que ambos se habían dado una segunda oportunidad. Y así han sido también las últimas fotografías capturadas este lunes mientras atravesaban el parque Madison Square en Nueva York de la mano, charlando, intercambiando sonrisas o bien deteniéndose junto a unos soportales para entregarse a un beso y un abrazo de película.

Además de revolucionar a los fotógrafos de la ciudad con sus muestras de cariño, Jennifer Lopez y Ben Affleck estaban en la Gran Manzana por una poderosa razón: asistir al festival Gobal Citizen Live 2021, un evento que aboga por la equidad mundial y la protección del planeta, y donde la diva del Bronx debía encargarse de una de las actuaciones principales de la presentación, en Central Park (allí, interpretó varios temas en un concierto "breve pero intenso", según los asistentes).

Pero además de derretirnos con esas muestras de atracción infinita que no les importa que las cámaras recojan y que ha hecho que algunos medios señalen que los novios parecen "unos adolescentes", hay otro detalle con el que Jennifer Lopez nos ha conquistado en su última salida. Y no hablamos de un look 'match' o coordinado con el de Ben Affleck, como hace unos días, sino con un estilismo en el que ha brillado ella sola compuesto por vestido largo y abrigo a juego con estampado fino, ideal para el entretiempo, con el que ha elevado su paseo urbano junto a su chico, rodeándose de un aura verde azulada.

Los cuadros son el 'print' estrella de este dos piezas que pertenece a la colección de otoño 2021 de Dior y que consta de un vestido largo de tipo wrap en la parte del top y cinturón de tela, y abrigo que termina con flecos.

Unos botines minimalistas de tacón alto oscuros de Christian Louboutin para estilizar el conjunto y unas gafas de sol metalizadas en color miel de tipo aviador fueron los accesorios elegidos por la artista para poner el broche a este look que navega entre lo chic y lo casual, y que ella acompañó con una sugerente melena suelta ondulada, grandes pendientes de aro y collares con medallones de Foundrae.

