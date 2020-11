Además la influencer ha llevado los pantalones cargo de piel de Zara que más estilizan.

Woman.es

Si hay alguien que sabe de tendencias y de cómo trasladarlas a la calle es Erea Louro. Como buena 'fashionista' en su perfil de Instagram nos inspira con sus estilismos y combinaciones. La instagramer gallega, creadora del blog "All That She Wants" ha apostado esta semana por un look en el que combina firmas "low cost" de moda española con piezas de diseñador y el resultado es perfecto.

- Las dos formas más originales de llevar pañuelo en el cuello

- Puede que Erea Louro tenga los pantalones bordados más bonitos y originales del 'street style'

Del look, lo que más nos ha gustado ha sido el pantalón cargo de piel de Zara, de tiro alto con bolsillos de plastrón, cierre frontal con cremallera y botón a presión. El estilo cargo con la pata ancha consigue que estilicen la figura y sean súper favorecedores tengas la silueta que tengas. Pero eso sí, debes apresurarte, solo quedan disponibles en XS y S en el resto de tallas ya ha colgado el cartel de 'agotado'.

El pantalón es además "sostenible", pues cuenta con la etiqueta Join Life por lo que ha sido confeccionado con procesos de producción sostenible y cuesta 119 euros.

Louro añadía al estilismo un un crop top negro de cuello redondo, que deja al descubierto parte de su abdomen con el que consigue una silueta atrevida y sexy. Y para cubrirse del frío ha escogido un maravilloso cárdigan largo moa en mohair de Antik Batik. El cárdigan de rayas negras, nude y camel horizontales, está confeccionado con un 72% de mohair que hace que la prenda sea particularmente suave. Esta disponible en la web de la marca por 630 euros.

En cuanto a sus accesorios, escogió unos botines negros de punta y un bolso de cuero negro de YSL, un collar dorado, y unas gafas de pasta negras. Con este estilismo se nota la mano de estilista de Erea Louro, a la que no podemos estar más agradecidas por compartir sus estilismos y trucos en sus redes sociales de los que siempre sacamos buen provecho.