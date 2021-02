El retorno de la falda más complicada de los 2000: de las pasarelas a la nueva colección de Zara e Instagram

Con aberturas laterales o cintas que emulan un tanga a la vista; así es la prenda que en 2021 volverá a causar estragos. Y para entender su éxito tenemos que hablar de Rihanna, Hailey Baldwin-Bieber, Dua Lipa...

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Pensamos que nos habíamos despedido de ella definitivamente hace un par de décadas, pero el 2021 nos tenía reservada una de esas sorpresas que, seguro, dividirán a los expertos en la materia: vuelve la 'thong skirt'. Sí, esa falda con aberturas laterales o tiras que rodean la cintura para reivindicar el papel del tanga como accesorio de moda (y dejarlo bien a la vista) que causó furor en los 'photocalls' de los años 2000 gracias a iconos de la época como Halle Berry o Christina Aguilera promete colarse en más de un armario esta temporada.

Aunque su vuelta nos ha pillado por sorpresa, lo cierto es que las alarmas llevaban tiempo avisándonos. Al fin y al cabo, en los últimos meses hemos asistido al retorno de muchas otras tendencias que ya llevaron los iconos de estilo de aquel momento (a saber: Paris Hilton, Lindsay Lohan, las hermanas Olsen...), como por ejemplo los cinturones de cadena o los pantalones de talle bajo (estos tampoco exentos de polémica).

Sin embargo, la señal definitiva ha sido el auge del 'thong dress', es decir, la versión vestido de esta prenda. Kim Kardashian o Dua Lipa han sido algunas de las 'celebs' que se han atrevido con este tipo de estilismos recientemente (arrastrando miles de 'likes' a su paso); pero, antes que ellas, Hailey Baldwin-Bieber ya lo lució en la gala MET del 2019 y, si nos remontamos a los Grammy 2012, encontramos a una Rihanna de melena aleonada presumiendo de ese escote trasero imposible con cadenas que emulan una lencería dorada.

Ahora, la responsabilidad de este 'revival' que, por el momento, acumula más detractoras que partidarias, se reparte entre las pasarelas, las firmas de 'fast fashion' (con Inditex a la cabeza) e Instagram.

En los desfiles de primavera-verano 2021 hemos visto diferentes variantes de la tendencia: desde la falda con cintas que envuelven el abdomen combinada con un 'crop top' en Jacquemus hasta la falda de estilo 'cut out' con una (¿discreta?) abertura lateral en Versace. El primero de ellos es uno de los looks más repetidos actualmente entre las modelos de Pull&Bear o Bershka (aunque en este caso las tiras parten casi siempre de los tops y no de las faldas) y el segundo es, precisamente, el que ya ha llegado a la nueva colección de Zara, ofreciéndonos una alternativa fácil y asequible para sumarnos a esta moda.

En este sentido, no podemos dejar de mencionar el último 'outfit' de la 'it girl' española Paula Ordovás, que ha posado para las redes sociales con la versión más sofisticada de la falda con tiras laterales, demostrando que es posible llevarla sin que parezca que acabas de escaparte de una foto de tu etapa rebelde de la adolescencia.

¿Preparada para abrirle las puertas de tu armario a la renovada 'thong skirt'? Estos son algunos de nuestros diseños favoritos.

Falda mini de tiro alto con aberturas en la cintura, de Zara. Precio: 25,95 euros.

Falda midi con aberturas en la cintura, de Asos Design. Precio: 22,99 euros.

Falda mini de efecto piel con detalle 'cut out' en la cintura, de Bershka. Precio: 17,99 euros.

Falda midi de tiro alto con estampado y cintas en la cintura, de My Peeptoes. Precio: 45 euros.