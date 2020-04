Esta falda pantalón de Bershka le hubiese flipado a Rachel de ‘Friends’ porque es muy noventera y queda ideal con chaquetas de punto

También es perfecta para estar en casa.

¡Cuánto hemos renegado de la moda de los años 90 durante tanto tiempo y cómo nos gusta ahora! Esas camisetas con tirante espagueti, los vaqueros de talle alto y rectos, las blusas de organza nos han vuelto a conquistar y series como Friends y películas como 'Crueless' son un catálogo de las tendencias actuales. En los 90 no había personaje que mejor vistiera que Rachel de Friends y cuando hemos visto esta falda de cuadros en Bershka hemos sentido que regresábamos con ella a su apartamento Podría perfectamente haberla llevado Jennifer Aniston en alguno de sus capítulos.

En la nueva colección de la firma de Inditex, hemos fichado una falda pantalón con hebillas con estampado de cuadros azul, blanco y negro que es perfecta para estos días en los que estamos en casa pero también cuando salgamos. Al ser en realidad un pantalón corto, nos sentiremos muy cómodas para estar en casa: para estar sentada, tumbada en el sofá, cocinando, viendo series… Es realmente práctica. Nos encanta con una camiseta o una blusa, pero con lo que marcarás sin lugar a dudas la diferencia es si la coordinas con una chaqueta de punto, al estilo de Jeanne Damas o Kendall Jenner.

A la venta en la web de Bershka por 17,99 €, está disponible en todas las tallas. Además, si quieres ahorrar, que sepas que si te gusta en color lila tiene un descuentazo del 40% y se te queda en 10,79€. Oye, ni tan mal, eh.

Es ideal, ¿verdad? Ay, amiga, que no se puede decir nunca “de este agua no beberé”, que las modas son cíclicas y, como los ex, siempre vuelven.