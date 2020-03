La falda larga de lentejuelas tricolor de Céline Dion es la pieza 'high class' que todo armario necesita

Siempre perfecta.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Que Celine Dion se ha convertido desde hace unos años en la absoluta protagonista de las semanas de la moda internacionales no es ningún secreto. La cantante ha demostrado que ha sabido reinventarse a nivel estilístico y causa furor con cada uno de sus looks. Pero es que motivos no le faltan para deslumbrar porque 'look' que se pone, 'look' que se convierte en, casi casi, historia de la moda.

En esta ocasión, y para acudir al ballet en Nueva York, Celine ha deslumbrado con una falda larga de lentejuelas en color dorado, blanco y negro que ya la hubiésemos querido nosotras para Nochevieja. Una pieza exquisita de tablas que le otorga un movimiento fluido maravilloso y que solo ella sabe defender con tanta elegancia. Una creación de la firma Proenza Schouler que tiene un precio de unos 6.900 euros.

Pero lo mejor es la manera en la que la ha combinado con un top de cuero sin mangas [también de Proenza Schouler (1.890 euros)] que ha aderezado con unos soberbios guantes largos también del mismo material. Fantasía.

Un estilismo que la intérprete ha completado con botines negros y un clutch dorado. Otro nuevo estilismo ganador después de lucir su cara más 'casual' con un pantalón de algodón en color negro con una franja blanca, una chaqueta extragrande con el logo de Balenciaga sobre una superficie en amarillo fluorescente y unas sneakers blancas tipo chunky también pertenecientes a la colección de la firma capitaneada por Demna Gvasalia. Maravilla.

Un estilismo que choca directamente con el 'flower power' retro de los sesenta que se marcó al combinar un abrigo con motivos geométricos florales a juego con unas medias y unos 'stilletos' blancos. Por no hablar de su peinado con flequillo. Además, aunque pudiese parecer que es un corte 'bob', no lo es. Lo que hizo Celine es recoger su melena en una coleta pegada a la nuca y darle volumen a los lados para que pareciese un 'bob'.