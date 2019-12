La falda de cuero con lazo de Mango que necesitas (sí o sí)

Buena, bonita y barata.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Las minifaldas de cuero son para el invierno y Paula Echevarría lo sabe. Aunque la llegada de las temperaturas más bajas nos hacen desear no salir de la cama, cuando ponemos un pie fuera del nórdico (con lo calentito que se está en él), queremos lucir nuestras mejores galas. Más todavía en estas fechas tan especiales. De ahí que el cuero se haya convertido en todo un imprescindible esta temporada.

Las celebrities y las firmas de ropa han sabido darle un toque glamuroso al cuero y en su versión en minifalda es toda una apuesta segura. Paula Echevarría ha vuelto a confiar en una de ellas, pero ha decidido confiar en un modelo de Mango que lleva un lazo en la parte superior. Un detalle fabuloso que le da un sabor chic a una prenda que, en ocasiones, puede resultar demasiado 'rock'.

La actriz la ha combinado con medias tupidas negras, botines minimalistas y una sudadera negra con estampado de un flamenco. Ideal, no digáis que no. La clave del éxito de este look está, sin duda, en la elección de las medias. Unas transparentes hubiesen restado protagonismo a las prendas. Tomemos nota.

Una falda que estiliza y cuyo lazo nos parece fantasía. Eso sí, no hemos podido encontrar en la web de Mango el mismo modelo, pero hemos fichado otro que nos ha gustado lo mismo o incluso más. Se trata también de un diseño con cierre de nudo pero con corte cruzado que tiene un precio de 29,99 euros y que puedes encontrar en su página web.