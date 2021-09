Prepara tus jerséis porque querrás combinarlos todos con la minifalda de cuadros de Zara que nos ha descubierto Amelia Bono. ¡Toda la semana llena de color!

Cecilia Franco

Tenemos puesto nuestro punto de mira en todo lo que está por venir. Septiembre es un mes de nuevos comienzos, de novedades pero, sobre todo, de ese temido cambio de armario. Para ello, nuestras celebrities favoritas son las encargadas de ponernos al tanto de las nuevas tendencias que se colarán en nuestro armario de temporada. ¿Entre ellas? Estarás deseando tener esta falda de cuadros multicolor de Zara para combinarla con jerséis, así nos lo ha demostrado Amelia Bono. Y si ella lo dice… ¡Corre!

Todas estamos convencidas de la versatilidad que tienen las faldas. A pesar de todo, nos ha sorprendido la fuerza con la que vienen esta nueva temporada. Ni los jeans de moda, ni vestidos, tus minifaldas reinarán y combinarán con todo en cualquier ocasión, así de claro lo tiene Amelia Bono.

-Amelia Bono tiene claro que la vuelta a la ciudad será menos dura con las sandalias metalizadas de Zara.

-Termina las vacaciones con alegría gracias al vestido de Zara que nos descubre Amelia Bono.

Hace algunos días la 'influencer' nos avanzaba un nuevo descubrimiento en Zara relacionado con la falda drapeada que, seguro, ya se habrá colado en los armarios de las editoras de moda, ¡estiliza tanto las piernas! Sin embargo, parece que no será el único modelo del gigante de Inditex que desearemos con todas nuestras fuerzas, porque los cuadros protagonizarán nuestros looks invernales.

Dejamos atrás los looks veraniegos y la inspiración que nos ha regalado Amelia, con sus vestidos de ensueño o incluso aquellos que no nos hemos podido resistir a estrenar antes de que termine el verano, para volver a la oficina con looks rentrée con la sobrecamisa de Zara como protagonista.

La vuelta a la ciudad está siendo muy fácil gracias a ella, y ahora nos llena de motivación con la creación de looks 'fashion' este otoño-invierno sin necesidad de muchos complementos. Simplemente, con un jersey 'oversize' con detalles calados, zapatillas y la minifalda más deseada de la temporada. ¡Y estarás lista!

Se trata de un diseño de Zara (25,95 €) de tiro alto, con detalles desflecados en el bajo y botones. Un diseño multicolor que ayudará a elevar tus looks más sencillos. En Zara, además, encontramos la opción 'total look' con una chaqueta del mismo estampado, ideal si lo que buscas es algo más arreglado para un evento o reunión. ¿Estás lista para una temporada llena de tendencias clásicas que combinarán con botas o zapatillas? Pues no te despistes porque minifaldas como estas, van a ser todo un 'must'.