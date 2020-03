Eva Longoria y el truco de los pantalones vaqueros que adorarás si eres bajita y quieres ir en zapatillas

¡Cómo se nota que se ha hecho unas cuantas fotos en su vida rodeada de amigas más altas!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque no hay nada como unos 'stilettos' para estilizar la pierna y vernos (y sentirnos) más altas, no hay quien aguante los 365 días las 12 horas que estamos fuera de casa con unos tacones de aguja. Seamos realistas, hay veces que por muy guapas que estemos con unos zapatos de tacón prima la comodidad. Y la mayoría tiramos de zapatillas de deporte y, amiga bajita, no estás sola, Eva Longoria también es tan fan de las 'sneakers' como tú y como yo. Eso sí, elige con mucho cuidado el tipo de zapatilla y el tiempo de pantalón porque no vale cualquier opción.

Ha sido en la cuenta de Instagram de Victoria Beckham donde hemos encontrado la foto en la que Eva Longoria nos da su truco para llevar vaqueros y zapatillas y no parecer bajita. Bueno, en realidad son varios trucos. ¡Menuda es Eva Longoria, cómo se nota que lleva unas cuantas fotos a su espalda!

- La pose. Hace lo que hacemos todas las bajitas cuando nos toca hacernos una foto en grupo con amigas que, aunque no sean tan altas como Amaya Valdemoro y Pau Gasol, a nuestro lado parecen gigantes. Eva Longoria se pone de puntillas. Además, para que todavía las piernas parezcan más largas, coloca una delante de la otra (es el truco de algunas influencers como Marta Lozano y la mismísima Kendall Jenner).

- Y la ropa. Aunque los pantalones vaqueros 'boyfriend', los 'wide leg' y los 'slouchy' sean los que arrasan en Instagram, Eva Longoria sigue fiel a los pantalones pitillo porque son los que más estilizan. Que el pantalón no tape el zapato es clave para parecer más alta, además deja ver el tobillo.

BONUS TRACK: Otro truco que las bajitas siempre usamos cuando queremos parecer más altas es escoger el mismo color de zapato y calcetín que el pantalón para alargar la pierna (este, de momento, Longoria no lo ha aplicado).