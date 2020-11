La actriz dice que las mujeres bajitas también pueden llevar botas militares y leggings.

Eva Longoria no teme a mostrar su amor por su hijo Santiago ya sea en Instagram o en su ropa. Así lo ha demostrado esta semana en las calles de Los Angeles, donde ha lucido unos simpáticos y llamativos calcetines azules estampados con la cara sonriente de su hijo.

La actriz, de 45 años, combinó los calcetines con unas botas militares de cuero, unos leggings y una sudadera todo en tono negro. El look discreto cobró vida con los llamativos calcetines, pero también nos demostró algunas cosas. Lo primero que la idea de que las botas de caña alta y militares solo estilizan la figura de las mujeres altas, es un mito. La actriz mide 1.57 centímetros y se arriesgó a lucir este estilo de botas, que como ya te hemos contado es la tendencia del invierno (se las hemos visto desde Irina Shayk hasta Paula Echevarría), y contrario a lo que creíamos su figura no se ha acortado para nada.

Longoria apostó por unos leggings negros entallados y una sudadera con la frase "Only You" de corte mucho más holgado, el resultado fue un look sporty, cómodo, pero sobre todo revelador. Queda claro que es momento de comenzar a revisar esas "normas" de estilismo que durante años hemos seguido, puede ser que ya estén pasadas de moda y que contrario a lo que creemos también pueden resultar favorecedoras para nuestra figura.

El truco quizá esta en no mezclar tantos colores y escoger un tono neutro y oscuro. En este caso la estrella de Hollywood optó por un total black, y las botas terminan por esconderse y consiguen alargar la figura.

Y si te animas, podrías añadir el toque de color como lo ha hecho la actriz de 'Mujeres desesperadas' con unos simpáticos calcetines con el rostro de un ser querido. Te lo aseguramos no vas a pasar desapercibida.