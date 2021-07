Gracias a Eva González en 'La voz' hemos fichado el vestido perfecto para Nochevieja en pleno verano

Rojo, ajustado, con una gran abertura en la falda, hombreras marcadas y cargado de brillos, no hay un detalle que se le escape a esta pieza de sello italiano.

Julia García

La Voz Kids está llegando al final de una nueva edición y su presentadora, Eva González, como es habitual, está echando el resto en lo que a sus estilismos se refiere.

Si la semana pasada nos conquistó con una americana de hombreras brillantes, este viernes ha dejado boquiabierta a toda la audiencia repitiendo apuesta por el brilli brilli -no sorprende en ella porque es uno de sus recursos favoritos en televisión- pero a lo grande, con un vestidazo que es muy parecido al que te gustaría llevar cada Nochevieja.

De color rojo, muy ajustado, fruncido a la altura del vientre y con una gran abertura en la falda que en movimiento dibuja una especie de cola redondeada, similar al de la chaqueta del chaqué, el vestido en cuestión destaca también por detalles originales como las hombreras exageradas y el cuello cerrado y alto más propio de un jersey de punto que de un vestido de fiesta como este.

El resultado, puesto sobre la figura de la sevillana, es de matrícula de honor, como puedes ver en las capturas que ella misma ha compartido en las redes sociales.

El vestido, que sabemos que estás con muchísima curiosidad por saber su origen, es la de firma de origen italiano Aniye by, cuyas colecciones tienen un aire punk muy marcado que también se aprecia en detalles como las hombreras del vestido elegido por Eva González.

Desgraciadamente, nos hemos recorrido toda su tienda online y no hay rastro de él. Sí lo hemos encontrado en tiendas multimarca como Yoox, donde se vende (solo quedan tallas pequeñas) en rojo y en negro por un precio de 109 euros.

Con unas sandalias negras o rojas de tacón alto -con estas últimas lo ha llevado Eva González, además de con un recogido en forma de coleta baja- y cierre de pulsera forma una dupla estelar, infalible si tienes un evento de altura después del verano. Y si es en invierno, basta con cambiar el calzado por un zapato de salón cerrado y añadir un abrigo negro o una blazer y tienes el outfit perfecto.

Vale que es pronto aún, pero es irresistible pensando en las próximas Navidades y bodas de invierno, no digas que no. ¿Y lo bien que te lo vas a pasar cuando tus amigas y familiares no sepan qué ponerse y tú las mires despreocupada?