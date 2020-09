Eva González sabe que los pantalones culotte quedan igual de bien que unos vaqueros y son mucho más cómodos para teletrabajar

Si aún no tienes un par en tu armario no sabes lo que te estás perdiendo.

Sabemos que te encantan los vaqueros. Además en cualquiera de sus versiones ya sean estos anchos como dice Katie Holmes que hay que llevarlos esta temporada, cropped para ganar unos centímetros extra, rectos para presumir de estética noventera o incluso pitillo si es que eres de las que te mantienes fiel defensora de ellos. Pero, amiga, hay vida más allá de los jeans.

Si eres de las que siempre lleva los tejanos por bandera deberías aprovechar este otoño para darle una oportunidad a otro tipo de pantalones porque, créenos, no te arrepentirás. En cuanto descubras los múltiples beneficios de modelos como, por ejemplo, los culotte, hasta te costará volver al denim.

Y si no que se lo pregunten a Eva González quien acaba de mostrarnos lo bien que queda un pantalón amplio, alto y largo hasta la mitad de la pierna como este con unas zapatillas de deporte, una camiseta básica y una blazer, todo en color negro. El monocromatismo juega a su favor y es el minimalismo el que manda.

Tan sencillo como inspirador.

Está claro que la prioridad de la presentadora de 'La voz' en estos momentos es la comodidad y es por ella por la que está apostando en sus últimos looks, demostrando que ésta no tiene por qué estar reñida con las tendencias ni con lo que mejor nos sienta a cada una. De hecho, no creas que la sevillana ha optado únicamente por esta fórmula tan favorecedora para darle un respiro a los vaqueros porque ha probado muchas otras igualmente válidas.

Si hacemos un repaso por los estilismos de Eva a lo largo de estas semanas comprobaremos que hay otras maneras de conjugar confort y elegancia a partes iguales tanto con un pantalón sastre XXL como con uno de pinzas y talle alto de Zara que favorece tanto que hasta se ha hecho con él en dos colores diferentes. En todas sus apariciones ha sabido exprimir al máximo los beneficios de pantalones como estos ante los que merece la pena rendirse para premiar nuestro bienestar por encima de cualquier cosa.