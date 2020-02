Eva González nos acaba de dar una ideaza para nuestro próximo look de invitada a una boda y le queremos copiar su truco de estilo

¡Que nos inviten a una boda ya, que queremos copiarle el look!

WOMAN.ES |I.A.

Que Eva González es una de las mujeres más elegantes de nuestro país nadie lo duda. Allá donde va, triunfa. En MasterChef nos enamoramos de sus looks sofisticados y llenos de glamour y en La Voz saca su lado más canalla con prendas más rockeras y tonos neutros -para no destacar más que la escenografía del programa-, pero donde brilla con todas las letras es con sus looks de invitada y en los eventos más formales. ¿Os acordáis de lo elegantísima que fue a la boda de Fran Rivera y Lourdes Montes con un conjunto rosa con pamela? Pues en esta ocasión ha estado casi a la altura de entonces.

Este 28 de febrero, la Junta de Andalucía entregó sus medallas y la de Mairena del Alcor no ha faltado a la ceremonia. Y es que no podía faltar porque era la encargada de conducir la gala del Día de Andalucía. El actor Antonio de la Torre y la cantante Vanesa Martín; amiga íntima de la presentadora de Antena 3, han estado entre los galardonados.

Eva González no solo derrochó elegancia, también nos ha dado un truco que todas podremos aplicar cuando nos inviten a una boda o incluso este fin de semana. La presentadora lució un pantalón palazzo azul klein que combinó con una blusa con lazada, pero lo que le hizo marcar la diferencia fue el cinturón con el que remató el look. Era verde y rompía con la monocromía del look, además le daba un toque noventero tan de moda. ¿Os gusta? A nosotras nos fascina.