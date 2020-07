Caftán y bikini, el look de Eugenia Silva con el que nos confirma que esto es todo lo que necesitamos para conseguir el look perfecto de playa

Dos 'must' en cualquier maleta.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Triunfar con los looks de playa a veces es más sencillo de lo que nos pensamos. Una prenda que no puede faltar en nuestra maleta es el caftán, pues se ha convertido en una de las tendencias más cool de la temporada con lo que podrás crear looks cómodos y superversátiles.

Si después de ver a Nuria Roca combinándolo con unas sandalias doradas, o incluso a Ana de Armas llevándolo como una prenda protagonista de un look de 'street style' (y es, efectivamente, las opciones de cómo llevarlo son infinitas), llega Eugenia Silva para confirmarnos que el caftán y el bikini es TODO lo que necesitamos para conseguir el look de playa perfecto.

- Eugenia Silva tiene el bikini negro de Ônne Swimwear que TODAS llevan en Instagram porque la braguita hace efecto piernas más largas

- No es casualidad que Eugenia Silva tenga los abdominales más increíbles de Instagram: así es su entrenamiento para un 'six pack' de acero

Esta semana la top se encuentra en Formentera disfrutando de unas vacaciones junto a su pareja Alfonso de Borbón y sus dos hijos Alfonso, de seis años, y Jerónimo, de tres. Y es que, tal y como podemos apreciar en sus últimas fotografías, Eugenia no puede estar más feliz (y estupenda).

Para este día de playa en familia, la modelo ha llevado la prenda estrella de la temporada, el caftán, en color azul turquesa con estampado en rojo y anudado a la cintura que la modelo ha llevado con unas sandalias de pala en color canela, un capazo de paja y un sombrero de playa, consiguiendo un look de diez.

Debajo del caftán, y tal y como la top nos tiene acostumbradas, Eugenia ha llevado un traje de baño ideal que, efectivamente, hace tipazo.

Se trata de un bikini en color rosa nude compuesto por un top tradicional tipo 'bralette' con tirantes finos y un delicado escote en pico y, por su parte, una braguita mini (que ya hemos confirmado que son pura tendencia este verano) de tiro bajo y con corte 'V', gracias a la que logra un efecto de alargar y estilizar las piernas.

Este bikini pertenece a la firma de Melissa Odabash, especializada en diseños de baño. En concreto se trata del modelo 'Vienna Dusty Ribbed', que tiene un precio de 127 euros cada parte y está disponible en la web de la diseñadora en todas las tallas.

Un detalle que, sin duda, nos ha llamado la atención además de ser superfavorecedor, es que el traje de baño está confeccionado con tejido protector SPF 50+ para proteger nuestra piel tanto fuera como dentro del agua. ¿No es ideal?