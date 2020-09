Ester Expósito, una diosa en blanco con aberturas en la gala de inauguración del Festival de Cine de Venecia

Espectacular.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Ester Expósito ha dado un paso de gigante en su carrera como actriz al pisar la alfombra roja de la gala de inauguración del Festival de cine de Venecia. Una 77º edición que está marcada por las medidas de seguridad y el distanciamiento social para que pueda celebrarse con total tranquilidad por parte de todos los profesionales que se dan cita allí.

- Que cierren las puertas de Venecia, que Ester Expósito ha llegado al Festival de Cine de Venecia convertida en una diosa y ya no cabe más glamour en la ciudad.

Pues bien, la actriz española ha dejado a todos anonadados cuando ha aparecido en su 'red carpet' con un vestido blanco con abertura infinita y espalda descubierta de Etro. Un estilismo que ha sido coordinado por Victor Blanco.

Un look que ha sido rematado con unas sandalias minimalistas blancas de Christian Louboutin, y joyas de Bulgari. Además, el maquillaje ha sido obra de Alex Saint usando todo productos de Charlotte Tilbury Beauty.

Un look ideal y muy efectivo para estrenarse en la alfombra roja de dicho festival, al que Ester llegó en barco (como todos) y haciendo gala, de nuevo, de un estilo impecable. Su estilista, Victor Blanco, escogió para la actriz un vestido 'cut out' con estampado 'paisley', una de las tendencias de moda este otoño-invierno 2020/2021 después de que firmas como Richard Quinn, Celine y Chloé subieran a la pasarela este 'print', con escote pronunciado y espalda casi desnuda de Etro, la misma firma del bolso, en el que se pueden leer las inicales de la actriz. Completó el look con unas cuñas de Loubotin, joyas de Bulgari, firma de la que es embajadora, y gafas de Hugo Boss.