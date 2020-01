Ester Expósito reinventa el gorro beanie en clave 'deluxe'

Y funciona de maravilla.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

A punto de alcanzar los 10 millones de seguidores en Instagram (bueno, tiene 9,4, pero ya está mucho más cerca de los 10 que nosotras), Ester Expósito no solo brilla por sus soberbias interpretaciones en la gran pantalla, y en la pequeña, si no que también se ha convertido en todo un icono de estilo. Perteneciente a esa nueva generación de actores que pisan fuerte en todo lo que hacen, la actriz de 'Élite' demuestra que su armario es de lo más versátiles del panorama patrio.

Porque la joven no tiene miedo a arriesgar fuerte en lo que a moda se refiere y quizá por eso causó furor en la reciente gala de los premios Goya al apostar por un 'vestidazo' rojo que aderezó con un maquillaje de lágrimas joya que aún nos tiene maravilladas.

Sin embargo, no todo va a ser vestirse de gala en esta vida, y por eso Ester también comparte con sus seguidores en Instagram sus looks más 'casual'. El último nos ha dejado en 'shock' porque no esperábamos una combinación tan cañera. La actriz ha combinado un gorro beanie con un top negro de vinilo y con una falda (o pantalón, no lo vemos bien por el ángulo de la imagen) plisada y brillante.

Y sí, sabemos lo que estáis pensando. A vosotras no se os hubiese ocurrido nunca sumar un gorro beanie a este 'look'. Ya, a nosotras tampoco, pero lo cierto es que funciona bastante bien y le da un rollo casual a una salida nocturna con amigos. Además, creemos saber de dónde le llega la inspiración a Ester ya que recientemente estuvo en Los Ángeles, una ciudad en la que este tipo de combinaciones se dan mucho más entre sus habitantes. ¿Te apuntas?