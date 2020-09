¿A alguien le queda alguna duda de que la actriz es la gran triunfadora del festival?

Es la reina y punto. Si a alguien le quedaba alguna duda de la belleza, estilo y gracia de Ester Expósito esta ha quedado más que resulta estos días y es que la actriz que alcanzó la fama gracias a 'Élite' se apoderó de la alfombra roja de Venecia y ni los lookazos de Georgina Rodríguez pudo competir con ella.

- Que cierren las puertas de Venecia, que Ester Expósito ha llegado al Festival de Cine de Venecia convertida en una diosa y ya no cabe más glamour en la ciudad

- El 'sporty chic' también es para Venecia (palabra de Ester Expósito)

Primero la vimos derrochar elegancia sobre la alfombra roja de la 77ª edición del Festival de cine de Venecia con impresionante vestido blanco con abertura infinita y espalda descubierta de Etro. Un estilismo que remató con unas sandalias minimalistas blancas de Christian Louboutin, y joyas de Bulgari. Antes ya nos había dejado perplejas con su vestido 'cut out' con estampado 'paisley' y escote pronunciado, también firmado por Etro.

Luego se atrevió con un look 'sporty chic', un dos piezas de Herve Leger, con sandalias con plataforma delantera de Christian Louboutin, gafas de sol de Jimmy Choo y bolso y joyas de Bulgari. Y ahora nos ha dejado claro que ella eleva cualquier look, y es que la actriz de 20 años simplemente nos ha encantado porque ha llevado un outfit casual y sin embargo digno de pasarela.

La intérprete fue captada caminando por las estrechas calles venecianas con unos pantalones baggies blancos, unas zapatillas negras que combinó con un top de nido de abeja y una camisa a rayas blancas y azules que anudó para dejar al descubierto parte de su tonificado abdomen.

Ester Expósito: así ha sido su primer look (y su primera vez) en el Festival de Cine de Venecia Ver 4 fotos

Sonriente y con gafas de Jimmy Choo, Ester ha robado cámara como solo ella sabe hacerlo. En definitiva este look de la actriz nos demuestra que a veces no necesitamos de grande piezas de firma para lucir increíble. Solo necesitamos saber cómo combinarlas. En este caso ella simplemente ha apostado por resaltar su cintura de avispa y lo consigue a la perfección porque los baggies la ser anchos por abajo y de cintura alta y afinan mucho más su vientre. Y como buena reina de la moda que es, no podía no llevar la camisa con nudo que tanto hemos visto este verano.