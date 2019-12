El espectacular dos piezas étnico de María Valverde

3

¿La labor solidaria que realizas en la asociación Danzas, con chavales con diversidad física y psíquica, te pone los pies en el suelo?

Mi madre es enfermera en un centro de gente con diversidad, mis primeros amigos tenían diversidad y para mí es algo normal. Siempre que puedo voy a bailar con ellos y cuando necesito recargar pilas voy al colegio de mi madre. Egoístamente, dedicarles mi tiempo es lo que más me ayuda.



¡Qué contraste con la vida del glamour de la alfombra roja!

Esto me lo tomo como trabajo. Hace años que dejó de ser mi hobbie. Las relaciones en este mundo son bastante frías: la gente pasa por tu vida y desaparece.



¿Tienes amigos entre la gente del cine?

Claro, Luis Tosar es como mi hermano mayor, David Trueba mi mejor consejero, Juanjo Ballesta, Juan Diego Botto...



Has hecho muy poca tele, ¿qué te lleva a aceptar un proyecto?

Además del guión, director, actores… Me fío de lo que me dicen mis tripas. Ni la cabeza ni el corazón. La intuición es lo que ha prevalecido en mi trabajo y en mi vida. También funciono así con las personas y no me suelo equivocar.



Para la serie “Hermanos” te has teñido de rubia. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a cambiar tu look por un buen papel?

¡Me raparía hasta el pelo!, aunque sería un shock.



¿La labor solidaria que realizas en la asociación Danzas, con chavales con diversidad física y psíquica, te pone los pies en el suelo?

Mi madre es enfermera en un centro de gente con diversidad, mis primeros amigos tenían diversidad y para mí es algo normal. Siempre que puedo voy a bailar con ellos y cuando necesito recargar pilas voy al colegio de mi madre. Egoístamente, dedicarles mi tiempo es lo que más me ayuda.

¡Qué contraste con la vida del glamour de la alfombra roja!

Esto me lo tomo como trabajo. Hace años que dejó de ser mi hobbie. Las relaciones en este mundo son bastante frías: la gente pasa por tu vida y desaparece.

¿Tienes amigos entre la gente del cine?

Claro, Luis Tosar es como mi hermano mayor, David Trueba mi mejor consejero, Juanjo Ballesta, Juan Diego Botto...

Has hecho muy poca tele, ¿qué te lleva a aceptar un proyecto?

Además del guión, director, actores… Me fío de lo que me dicen mis tripas. Ni la cabeza ni el corazón. La intuición es lo que ha prevalecido en mi trabajo y en mi vida. También funciono así con las personas y no me suelo equivocar.

Para la serie “Hermanos” te has teñido de rubia. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a cambiar tu look por un buen papel?

¡Me raparía hasta el pelo!, aunque sería un shock.