Con escote pico, manga abullonada y estampado floral: el vestido más cómodo y bonito de Paula Echevarría

Paula Echevarría está demostrando durante todo su embarazo (está esperando el que será su primer hijo junto a Miguel Torres) que no piensa renunciar a presumir de estilo, aunque adaptándolo a las nuevas circunstancias físicas a las que se enfrenta. Y es que ahí está la clave para que, si estás embarazada, no pierdas la ilusión de crear looks que, además de bonitos, sean cómodos.

¿Tiendas especializadas en ropa premamá? Aunque si las hay, lo cierto es que son muchas las firmas que se han puesto las pilas desde hace años y que ofrecen prendas de corte 'estilo mom fit' que permiten que las embarazadas puedan lucirlas con la máxima confianza y comodidad posible. Y sí, ya sabemos que estamos hablando mucho de comodidad, pero es que es fundamental en dicha etapa de la vida de cualquier mujer.

Dicho esto, Paula Echevarría parece haber encontrado en la firma fetiche de Cristina Pedroche, Capriche, el vestido perfecto para presumir de estilo y, al mismo tiempo, darle un poco primaveral y sexy a su armario. Se trata de un diseño con escote pico, manga abullonada y estampado floral que ha combinado de manera más que acertada con unas botas altas de efecto arruga que tan de moda están este otoño.

Una creación que puedes encontrar en la página web de la firma y que tiene un precio de 94,90 euros. De hecho, desde la cuenta de esta marca han querido comentar la publicación de Paula diciéndole que está espectacular. Y sí, no seremos nosotras las que digan lo contrario. Lo cierto es que la actriz nos está dejando 'looks' preciosos durante esta especial etapa de su vida que está atravesando.