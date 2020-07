El doble escote ha llegado y no es apto para todas (lo sentimos, pero la verdad por delante)

Tendencia difícil de llevar.

En la moda hay una gran regla que todas hemos de seguir: no todo le queda bien a todo el mundo. Y mira, sí, lo sabemos, muchas veces te da rabia no poder llevar esa camisa holgada que le queda de fábula a Paula Echevarría pero que a ti te queda como si fuese un saco de patatas. Y no tiene nada que ver con el peso ni con la silueta, tiene que ver con que, en muchas ocasiones, no es nuestro estilo y no pasa absolutamente nada.

De hecho, una de las máximas que cumple siempre Cristina Pedroche cuando se trata de moda es que solo luce prendas con las que se siente cómoda y con las que es ella misma. Una filosofía que todas deberíamos aplicar a nuestros armarios, ya que a veces optamos por prendas con las que nos sentimos disfrazadas y es por eso que no terminan de funcionar.

Dicho esto, hoy estamos aquí para hablarte de uno de los estilismos más complicados de Dua Lipa. La artista británica ha sorprendido en Instagram luciendo un body blanco con el que ha presumido de doble escote. "¿Qué es el doble escote?", os preguntaréis. Bueno, pues en realidad es un poco difícil de explicar, pero básicamente sería lucir el escote de toda la vida y luego subir el body hasta la cintura dejando que se vea parte de tu anatomía hasta donde llega el pantalón. ¿Tiene sentido lo que acabamos de decir?

Lo sabemos, es un poco lioso. Por eso preferimos enseñaros el look y así ya lo entenderéis todo muchísimo mejor.

Ahí está. ¿Entendéis ahora lo del doble escote? Y sí, es un look que tampoco es que tenga mucha complicación, pero comprenderéis que no es nada fácil de defender. Eso sí, Dua Lipa está radiante. Las cosas como son.