SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

¿Qué hacer cuando te encantan unos pantalones... pero te quedan grandes? Como todas sabemos, en ocasiones no basta con añadir un cinturón y, si no eres una experta con la máquina de coser, arreglarlos tú misma puede ser una auténtica odisea. Pero eso sí: relegarlos al fondo del armario y dejar de ponérnoslos NO es una opción.

Probablemente somos muchas las que nos sentimos identificadas con este drama de moda, motivo por el que Instagram está fascinado con el último truco de estilista (facilísimo y efectivo) que Erea Louro ha compartido en su perfil para poder seguir usando unos pantalones o unos vaqueros que, por cualquier motivo (has perdido peso, el tejido se ha dado de sí...) te van un par de tallas grandes.

Si eres seguidora de su cuenta, ya sabrás que Erea es una 'influencer' y estilista que nos está haciendo la vida más fácil con sus #fashiontips, unos vídeos cortos con los que nos explica, por ejemplo, cómo hacer bien el nudo de la bufanda para que te quede como a una experta o la técnica para atarte las alpargatas y que el lazo no se caiga al andar. Gestos sencillos y útiles que ya hemos empezado a poner en práctica en nuestro día a día y, de verdad, funcionan.

Por eso (y porque el resultado es precioso y muy cool) no podemos dejar de recomendar su método para ajustar a la cintura un pantalón que le queda en grande: escoger un pañuelo bonito, introducirlo en las trabillas delanteras del pantalón y fruncir la tela ajustándola a la silueta y realizando un lazo. ¡Y listo! Como verás en su publicación, es más fácil hacerlo que explicarlo con palabras.

Sus seguidoras han alucinado no solo por lo atractiva que es esta solución, sino también por su (preciosa) forma de hacer un lazo; otro #fashiontip de estilista que ella misma compartió hace algunas semanas. Aquí va el tutorial, con su perrita Grace como invitada especial: