Si te encantan las faldas de princesa pero nunca sabes cómo llevarlas, haz como Carla Hinojosa y combínalas con un cárdigan

Esto sí que es estilazo.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

¿Quién no ha soñado alguna vez con un vestido o falda de princesa? Especialmente cuando éramos pequeñas, las prendas con volumen y de tul era todo lo que queríamos tener en nuestros armarios. Sin embargo, tenemos que confesar que ahora de adultas también nos encantaría lucir estos diseños únicos, ¿o no?

Por ello, cuando vemos a una de nuestras 'it girls' o 'celebs' favoritas llevando un vestido o una falda de estas características no podemos evitar pararnos a analizar el estilismo. Todavía recordamos el vestido 'glitter' que Chiara Ferragni llevó a la premiere de su docuserie 'Chiara Ferragni Unposted' o el diseño que Blanca Suárez lució en la 'red carpet' del Festival de Cine de San Sebastián con el que nos dejó sin palabras.

Sin embargo, más allá de las alfombras rojas, todavía hay quien se atreve a lucir este tipo de prendas. Y con las Navidades a puntito de llegar, a nosotras nos parecen propuestas de lo más inspiradoras para llevar en estas fechas tan especiales.

Carla Hinojosa, que ya sabemos que estilísticamente hablando no le teme a nada, ha sido la última en enseñarnos su propuesta (y, sí, nos hemos enamorado). No podemos negar que la 'influencer' tiene estilazo y sabe cómo defender los looks más arriesgados, incluso los de princesa (por muy complicados que puedan parecer).

Por ello, no hemos podido evitar fijarnos en el último look que ha mostrado a través de un post de Instagram. En la imagen de dicha publicación vemos a la influencer lucir una falda voluminosa blanca, de tiro alto y de tul (digna de vestido de novia) y con perlitas blancas alrededor de toda la prenda que, sinceramente, nos parece espectacular.

¿El truco de Carla Hinojosa para llevar dicha prenda? Combinarla con un cárdigan de punto de color beige (que sabemos que es un 'must have' en cualquier armario) de manga larga y con el clásico cierre de botones, que ha llevado por encima de un jersey de cuello alto del mismo tono.

A modo de calzado, Carla Hinojosa ha optado por unas sandalias increíbles a la altura de la falda: negras, de tiras y con tacón de aguja, que pertenecen a Dolce & Gabbana. No obstante (y aunque su propuesta nos encanta) nos lo imaginamos también con unas botas de estilo militar para conseguir un look único y rompedor (al más puro estilo Olivia Palermo).

Tal ha sido la sorpresa de este "lookazo" de princesa que, en menos de 12 horas, el post se ha llenado de comentarios admirando el estilismo de la 'influencer'. Entre ellos destaca el de Pelayo Díaz, quien ha recalcado que le encanta la manera que tiene de defender dichos looks. Y es que, efectivamente, para ello simplemente hay que arriesgar y combinar dichas prendas con otras que consigan "relajar" el estilismo.

El cárdigan con el que Carla ha llevado la falda pertenece a la firma italiana Dsquared2 y tiene un precio de 395 euros; pero ya sabes que puedes encontrar este tipo de chaquetas de punto en prácticamente todas las tiendas de moda.

En definitiva, se trata de un estilismo de lo más inspirador para estas fiestas con el que la 'influencer' nos anima a lucir faldas y vestidos más especiales sin necesidad de caer en los "excesos" estilísticos. ¡Pura fantasía!