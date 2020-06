Emma Watson pasa a formar parte del grupo de lujo Kering y se encargará de presidir su Comité de Sostenibilidad

Oficialmente Emma Watson ha pasado a formar parte del grupo Kering centrado en el sector del lujo y al que pertenecen, entre otras firmas, Balenciaga, Saint Laurent y Gucci. Con esta incorporación, la que fuera una de las indiscutibles protagonistas de la saga de 'Harry Potter' se convierte en una más en su junta directiva con el fiel objetivo de presidir el Comité de Sostenibilidad.

- Gucci y su director creativo le dicen adiós a sus tradicionales desfiles

- Los principales grupos de moda y del lujo firman un pacto que busca plantarle cara al cambio climático y ser más respetuosos en sus producciones

Se trata este de otro paso hacia una nueva forma de entender, defender y recrear una industria que gira en torno a la moda de una manera comprometida con el medio ambiente, sus trabajadores y también con su público.

Es por ello que el presidente del grupo, François-Henri Pinault, ha considerado de gran importancia contar tanto con ella como con otros dos miembros más (la empresaria china Jean Liu y el banquero franco-marfileño Tidjane Thiam). Entre los motivos se encuentran "sus conocimientos y competencias y sus múltiples experiencias y perspectivas de un añadido incalculable para Kering", ha afirmado.

Kering is proud to announce that @EmmaWatson is joining its Board of Directors, alongside @JeanLiuQing & Tidjane Thiam. Their appointments have been approved by Kering’s shareholders during the Group’s Annual General Meeting, as proposed by the Board of Directors in March. pic.twitter.com/WjfnZW0V4o