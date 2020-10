La actriz nos deja un look pre-mamá que también podemos llevar las que no estamos embarazadas.

Woman.es

A Emma Roberts le queda poco para conocer a su bebé. La actriz se encuentra en la recta final de su primer embarazo y no deja de sorprendernos con sus looks de pre-mamá, que lejos de ser aburridos o cursis, son de super tendencia, modernos, y que la verdad favorecen mucho a las futuras madres.

Y aunque la hemos visto en su cuenta de Instagram con varios vestidos midi ahora nos ha sorprendido con un estilismo super cómodo de vaqueros, jersey blanco de punto y unas mules, que simulan unos mocasines destalonados.

- Emma Roberts y por qué bloquear a tu madre en Instagram a veces es necesario

- Emma Roberts y su vestido más románticos para celebrar su 'baby shower'

Emma nos ha demostrado que con estos pantalones básicos de fondo de armario da igual que estés embarazada o no, porque lo cierto es que este estilo de vaqueros sientan bien a todas porque al ser tobillero y ligeramente acampanado en la parte inferior, estiliza mucho la figura, pero que además quedan fantásticos para llevar con mocasines destalonados como lo que escogió la actriz y que a nosotras nos encantan.

Como ya hemos visto los zapatos de inspiración masculina son todo un must este otoño basta ver las propuestas que ofrecen marcas tan populares como Zara, Mango, Uterqüe, H&M y & Other Stories. Se trata de un clásico que nunca pasa de moda, su comodidad y porque equilibra muy bien lo masculino con lo femenino.

La actriz que anunció el pasado agosto que se convertiría en madre con una imagen de ella junto a su pareja, el también actro Garret Hedlund; pero según contó ella misma a Jimmy Kimmel, en realidad se vio forzada a hacerlo, pues su madre sin querer confirmó que estaba embarazada en Instagram sin su permiso, por lo que no tuvo más remedio que compartir la noticia con sus fans.

“Todo comenzó cuando le compré su primer iPhone”, desveló Emma en una entrevista con el programa The Tonight Show. “Lo hice porque así podíamos hablar por FaceTime o por iMessage. Y aunque al principio eso era un festival del amor, acabó convirtiéndose en el peor error de mi vida”, contó entre risas. Y es que su madre decidió abrirse una cuenta en Instagram, perfil al que comenzaron a seguir todos los fans de Emma para hacerle preguntas sobre su hija. Y entre tantas preguntas, Kelly Cunningham madre de la actriz, confirmó el rumor sobre el embarazo.

“Fue un verdadero desastre. Y yo lo descubrí cuando estaba en un avión, así que como no podía llamarla para explicarle lo que había hecho y para echarle la bronca, le mandé un mensaje directo por Instagram pidiéndole por favor que dejara de hablar de mí. Que si no se había dado cuenta de que acababa de anunciar que estaba embarazada sin mi permiso... Y ella me respondió que no lo había hecho, que ya había salido en los periódicos. Pero solo eran rumores. Así que la bloqueé en todas las redes sociales. Estaba muy enfadada. Era mi única arma en ese momento... Así que unos días después la desbloqueé porque me daba pena”, recordó entre risas.