Emma Roberts, embarazada de su primer hijo, sigue dejándonos tendencias tan top como las merceditas con tacón para llevar con vestidos midi

La actriz presume de barriguita con un look premamá tan cómodo como estiloso. ¡Perfecta!

Desde que está embarazada, Emma Roberts ha cambiado sus habituales (y apetecibles) looks con pantalones vaqueros por un nuevo 'uniforme' tan cómodo como en tendencia. Y es que, si eres fan de su estilo, ya te habrás dado cuenta de que en las últimas semanas siempre lleva el mismo combo: vestido fluido + zapatos cómodos, lo que no significa necesariamente renunciar al tacón.

Concretamente, este miércoles la actriz ha sido vista cenando con unos amigos en Beverly Hills y su 'outfit' es toda una lección de estilo premamá.

Para empezar, Emma ha elegido un vestido estampado de corte 'midi' y con mangas con volumen que nos permite apreciar su tripita de, aproximadamente, cinco meses de embarazo. Aunque ni ella ni su chico, el también actor Garrett Hedlund, han dado detalles al respecto, tras la reciente celebración de su 'baby shower', la prensa especula que la sobrina de Julia Roberts estaría entrando ya en la segunda mitad de la gestación.

Como complementos, la protagonista de 'American horror story' ha elegido un bolso negro y las mencionadas merceditas, con tacón cuadrado muy cómodo y pulsera al tobillo. La pertinente mascarilla y su melena rubia peinada con ondas abiertas redondean con gracia el conjunto.

No cabe duda de que esta se ha convertido en su combinación preferida para adaptar su vestuario a su nueva silueta, pues últimamente la hemos visto en numerosas ocasiones con looks casi idénticos en su día a día, en los que combina este tipo de vestidos (superfavorecedores, estés embarazada o no) con diferentes zapatos de tacón 'easy', desde botines hasta mocasines o manoletinas.

El resultado es un auténtico 'salvalooks' de entretiempo para las futuras mamás, que además de realzar la figura, puede conseguirse a partir de prendas de fondo de armario. Todo un acierto.