Emma Roberts sabe que estos jeans con un poco de campana en el bajo son los pantalones vaqueros que más favorecen (incluso estando embarazada)

Un look premamá perfecto para ir cómoda y estilosa sin renunciar a los jeans. ¡Ideal!

Cecilia Franco | Woman.es

Cuando buscamos unos jeans que sean cómodos, 'estilosos' y, a la vez, favorezcan se convierte en todo una odisea. Aunque parece que para Emma Roberts no sea una gran complicación. Ella ha fichado los clásicos jeans con un poco de campana en el bajo y ha dado en el clavo.

Pitillos, slouchy, campana, mom jeans…La gran variedad de modelos que existen nos tiene completamente perdidas. Nos llevamos al probador de la tienda todos los modelos de pantalón y ninguno nos convence. Quedan anchos de cintura, son demasiado acampanados, demasiado apretados y durante el embarazo esta complicación se multiplica.

Emma Roberts nos ha dado una lección de estilo. Si parece que encontrar el pantalón perfecto es complicado, aparece ella para demostrarnos todo lo contrario.

La actriz luce espectacular su embarazo y nos propone looks perfectos para las futuras mamás. En la celebración de su ‘baby shower’ nos sorprendió con un vestido lleno de romanticismo y nos ha dejado claro que las merceditas de tacón es justo lo que necesitas en tu look premamá.

Pero eso no es todo, cuando pensábamos que era todo una experta en looks premamá nos sorprende aún más- y no con un look cómodo de punto- sino con los jeans que nos quedan bien a todas. Sí, a todas.

Ella hasta incluso embarazada ha encontrado los vaqueros que sientan de maravilla. Sí, nos ha dejado completamente sin palabras. ¿El truco? Los pantalones con un poco de campana en el bajo estilizan la figura y favorecen. Ni pitillo, ni campana, se trata de un diseño intermedio que es perfecto para todas aquellas que quieran olvidarse un poco de los pitillo, pero sin pasarse.

La actriz nos ha enamorado con un pantalón negro con un poco de campana en el bajo, jersey oversize en negro y manoletinas con estampado ‘animal print’. Un look 'total black’ cómodo y 'estiloso' perfecto para todas. ¿Quién dijo que los looks premamá son complicados o aburridos? Con un ‘total black’ sin renunciar a los jeans y complementos estampados, acertarás.