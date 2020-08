Olvídate de las New Balance color gris que TODAS llevamos en primavera con pantalones vaqueros y vestidos, Emily Ratajkowski tiene las deportivas que amaremos en septiembre

Ve haciéndote con un par porque vas a necesitarlo.

María Aguirre | Woman.es

Emily Ratajkowski ha cambiado sus paseos diarios por las calles de Nueva York acompañada de su perro Colombo por sus excursiones en bicicleta por los Hamptons. Y no es que esto sea o haya sido noticia en algún momento, pero sí que son las mejores excusas para fichar las distintas tendencias que la modelo va incorporando a su armario con maestría.

Lo hemos visto con los tops de rombo, con los vaqueros rectos rotos a la altura de la rodilla, los conjuntos estampados más sorprendentes o con su peculiar manera de llevar una camisa blanca oversized con unos pantalones de pinzas. Ahora, su última adquisición han sido unas zapatillas, y la noticia es que no son ninguno de los modelos que más hemos llevado a lo largo de este 2020.

No son los Nike Blazer, ni tampoco las 990v5 de New Balance, el diseño de estilo retro -se lanzaron al mercado por primera vez hace varias décadas- en color gris que no hay influencer que no haya lucido estos últimos meses. Sí comparten sello con estas últimas, porque las deportivas con las que se ha dejado ver dando pedales -ya parece haberse dado cuenta Emily que lo de ir en bici descalza queda muy cinematográfico pero no es demasiado cómodo...- son también de la marca originaria de Boston.

Pero poco tienen que ver los dos modelos entre sí porque este es un diseño clásico, en color blanco, en la línea de las deportivas clásicas que todas las firmas deportivas -y muchas no deportivas, incluso de lujo- han versionado con éxito a lo largo de su historia. Son zapatillas de deporte pensadas para todo menos para hacer ejercicio, dentro de esas líneas que se suelen bautizar como 'lifestyle', y por eso van también con todo tipo de looks relajados, en clave informal.

La modelo luce en concreto en Los Hamptons el diseño '720', que se vende en la tienda oficial de New Balance por un precio de 80 euros. Ella ha escogido el que mezcla gris, blanco y rojo, pero también se venden en azul marino y gris, y una tercera opción en color granate.