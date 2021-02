Emily Ratajkowski y el look de embarazada con jeans rotos y zapatillas blancas que querrás copiar

La modelo se encuentra en la recta final de su embarazo.

Clara Hernández | Woman.es

Durante todo el embarazo, Emily Ratajkowski no ha dejado de proporcionarnos modelos con los que soñar, estuviéramos o no embarazadas: desde minivestidos de edición limitada ceñidos y diseñados por ella misma, a looks perfectos con camisa blanca (casi totalmente abierta, para lucir barriguita) y abrigo camel. Y, por lo general, sin olvidarse del aire sexy que siempre ha sido marca de la casa.

En su última aparición, y cuando queda muy poco para que dé a luz, la modelo ha sido fotografiada con un estilismo casual y cómodo que sigue la tendencia 'todo al denim' que ya pronosticaron diseñadores y marcas de moda que nos acompañaría a lo largo de este año.

Durante un paseo por Nueva York con su esposo, Sebastian Bear McClard, Emily ha sido fotografiada con cazadora vaquera 'bleached' forrada de borrego (ese prenda ochentera que ha vuelto con fuerza a nuestros armarios y que, además, es muy calentita, por lo que ya podemos empezar a lucirla antes de que llegue la primavera). Para combinarla, nada mejor que vaqueros, nos dice Emily Ratajkowski, que ha optado por uno de los modelos que más veremos en este 2021: rectos de tipo 'loose fit' (sueltos, hipercómodos y la solución para quienes detestan los pantalones pitillo), de un color azul desgastado y rotos por ambas rodillas.

Una sudadera gris y unas deportivas blancas -porque pese a las Nike Blazer, las Converse o las Air Jordan 1 más coloridas que hemos visto últimamente a las 'celebs', son imbatibles y siguen pisando con fuerza el 'street style' como el accesorio básico que va con todo- es suficiente para lograr el estilismo 'denim' por excelencia de Emily.

La modelo está ya en la recta final del embarazo, que está viviendo con emoción y sorpresa. "Ya estoy aprendiendo de esta persona dentro de mi cuerpo. Estoy llena de asombro", escribía hace ya unos meses.

A principios de febrero, a las 33 semanas de gestación, Emily nos regalaba un desnudo que aplaudimos por varias razones: porque era una fotografía preciosa, porque la empresaria sale ahí espléndida y por el mensaje que entrañan este tipo de posados, ya que son importantes para normalizar el embarazo y acabar con el estigma de que las mujeres no pueden seguir presumiendo de sexualidad durante la misma, algo sobre lo ya recibimos importantes lecciones por el clan Kardashian.

Lo que se seguimos sin saber es el sexo que tendrá el bebé y que la modelo no ha desvelado. "No queremos saber el género hasta que nuestro hijo tenga 18 años y nos lo diga", ha declarado.