Emily Ratajkowski enseña su tripita de embarazada con el look más versátil (y de diez) del otoño

Y lo transforma en un outfit explosivo.

Clara Hernández | Woman.es

Solo han pasado dos días desde que Emily Ratajkowski anunció que estaba embarazada pero, en ese tiempo, ya hemos podido ver a la modelo con dos outfit prenatal que queremos copiar, estemos embarazadas o no.

El primero estaba protagonizado por un vestido midi de punto con un atrevido 'cut out' en uno de los laterales que dejaba a la vista su costado y parte de su vientre. Ahora, Emily, que no está dispuesta a esconder su tripita sino todo lo contrario, ha lucido un look de básicos, elegante y versátil, pero que ella ha convertido en sexy y poco convencional.

La modelo ha lucido camisa masculina blanca fluida, vaqueros rectos de talle bajo por dentro de botas altas de tacón en color caramelo con efecto cocodrilo y abrigo recto con solapas en color camel, este último, uno de los indispensables de este otoño capaces de elevar cualquier look de 'street style' o 'working', como ya nos han adelantado Paula Echevarría y Mery Turiel.

Pero lo más destacado es la forma en la que Emily ha llevado su camisa: abrochada solo con los dos primeros botones, los más cercanos al cuello, para permitir que se vea su tripita de 20 semanas (este martes reveló en qué semana estaba con un precioso desnudo en Instagram).

Un moño alto, gafas de sol oscuras de pasta de concha con forma 'cat eye', pintalabios marrón y pendientes de aro dorados (varios en cada oreja) son los otros elementos con los que la empresaria ha logrado este look sencillo y de diez, perfecto para el entretiempo y que estiliza gracias a las botas altas, muy parecidas a las que llevaba el día anterior en color rojo de Stuart weitzman (el enseñar o no la tripita es opcional y reservado a las más atrevidas).

"Veinte semanas. Conociendo mi nuevo cuerpo", escribía horas antes en las redes esta modelo que, poco antes, había reconocido que se sentía impotente ante todo lo que se avecinaba con el embarazo: "Cómo cambiará mi cuerpo, quién será mi hijo". "Sorprendentemente, no me molesta", concluía antes de afirmar que sentía una nueva sensación de paz".

"Ya estoy aprendiendo de esta persona dentro de mi cuerpo. Estoy llena de asombro", concluía.

Desde aquí, solo queremos darle de nuevo la enhorabuena. ¡Felicidades, Emily!