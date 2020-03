Emily Ratajkowski combina las míticas zapatillas Nike Cortez con un abrigo de cuero (y funciona a la perfección)

'Sporty glam'.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Son un clásico de nuestra adolescencia. Y es que en algún que otro momento, todas tuvimos en nuestros armarios estas zapatillas que la firma Nike convirtió en un auténtico icono de estilo urbano que saltó de los gimnasios a la calle. Algo que desde hace unos años está pasando en el mundo de la moda y que cada vez nos gusta más.

Rosalía, Kylie Jenner, Miley Cyrus e incluso Celine Dion apuestan por el calzado deportivo + chándal para salir a la calle. Sin embargo, Emily Ratajkowski ha dado una vuelta de tuerca a las zapatillas deportivas y en concreto al modelo Cortez.

La modelo ha disfrutado de un soleado paseo por Nuva York y lo ha hecho combinando unos pantalones negros de estilo 'sporty' con un top blanco (que dejaba al descubierto parte de su abdomen), dos piezas que ha rematado con las zapatillas Nike Cortez. Pues bien, lo que no esperábamos para nada es que rematase la jugada con un abrigo de cuero con mangas de pelo y solapas XL.

Porque aquí lo que ha pasado, por si no os habías dado cuenta, es que Emily ha dado un giro 'disco setentero' a su look gracias al abrigo de cuero. Además, las gafas estilo 'cat-eye' le aportan un toque sexy que no nos puede gustar más. ¿Te atreverías con algo así? La clave está en coordinar un estilismo 'sporty' efectivo y luego sumar el abrigo. Vaya, que no debería ser difícil, pero lo que te estamos queriendo decir es que no te compliques mucho la vida.

Lo dicho, un pantalón sporty negro, top blanco y abrigo de cuero. Más fácil, imposible.