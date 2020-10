Emily Ratajkowski nos acaba de convencer de que incorporar a nuestro armario de otoño un traje 'oversize' masculino es una GRAN opción si lo combinas con este calzado

En los complementos está la diferencia.

Desde que nos hemos desprendido de los pantalones extraceñidos, muchas mujeres no podemos ocultar nuestra felicidad. Aunque los pantalones pitillos (y los leggings, que nunca deberían irse aunque solo fuera por lo mucho que le debemos después del confinamiento) siguen entre nosotras, ya no hay dudas de que hemos recibido con los brazos abiertos las tendencias de pantalones vaqueros, que son de todo menos ajustados, y los pantalones de vestir. Y no hay más que fijarse en los looks que lucen las influencers últimamente, el último ejemplo lo tenemos en Emily Ratajkowski, que se ha enfundado un dos piezas masculino que grita a los cuatro vientos lo cómodo que es.

Parece que las pasarelas predecían que la cuarentena iba a hacer estragos en muchos como consecuencia del sedentarismo y los bizcochos, pero, ojo, que cuando se presentaron las colecciones para el otoño-invierno 2020/2021, en la que abundaban las prendas de punto, los vaqueros anchos y los trajes de estilo masculino y ‘oversize’, nadie sabía nada. Eso sí, todas hemos aprovechado que las tendencias están de nuestra parte y eso se nota cada vez más en los looks de influencers y famosas. ¿Lo mejor? Que la tendencia ‘oversize’ de la misma manera que la lleva Emily Ratajkowski es perfecta para todas y nos acaba de convencer para incorporar en nuestro armario un traje masculino.

En una de sus últimas salidas por Nueva York, la modelo combinó un dos piezas azul marino de chaqueta con hombros XXL y pantalón ancho con unas zapatillas blancas, las ‘snearkers’ más versátiles porque las podemos usar en todas las épocas del año.

Como ahora que todavía luce el sol y que las temperaturas no son bajas, prescindió de la camisa, pero se nos ocurre que un jersey de cuello alto puede ser una gran opción para combinarlo. Remató el look con un bolso de piel de estilo retro, en color marrón y de mano, que era, sin lugar a dudas, el toque más sofisticado de todo el conjunto.