Emily Ratajkowski confirma que el vestido negro de seda minimalista, y con la espalda al aire, funciona también para un look 'casual'

Maravillosa.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Los vestidos negros minimalista de corte lencero siempre han sido unos de los mejores aliados para el verano. Son cómodos, muy frescos y muy, pero que muy sexys. Eso sí, normalmente los dejamos para las noches de verano y para las ocasiones especiales porque no nos atrevemos a lucirlos en otro tipo de ocasiones. ¿Cuáles?

Pues a ver.... ¿sacarías al perro con un vestido negro minimalista con espalda al aire a plena luz del día? Seguramente la respuesta sea no (y lo entendemos, no te creas que no), pero Emily Ratajkowski y este look no ha podido gustarnos más. Pero claro, porque ella ha dado con la clave para que este vestido pase a ser una prenda casual: el calzado 'sporty'.

Así es, Emily ha buscado en su armario esas zapatillas blancas desgastadas que todas tenemos y les ha dado una segunda vida al combinarlas con este maravilloso vestido que bien podría lucir en una alfombra roja.

Además, tenemos que decir que uno de los puntos fuertes de este vestido es su espalda. Y sí, obviamente esta creación tienes que lucirla sin sujetador. Si tienes mucho pecho, siempre puedes recurrir a unas cazuelas.

Un look que nos ha resultado familiar y nos hemos dado cuenta de que nos sonaba porque Kourtney Kardashian ya había apostado por un vestido similar (por no decir igual) para una salida en julio del año pasado. En su caso, la empresaria y socialité apostó por combinarlo con sandalias de tacón medio para darle un toque más sofisticado.

No te compliques mucho más en cuanto a los complementos cuando apuestes por estos vestidos porque lo único que importa es que el 'flow' que tienen ellos por sí solos se mantenga. Es decir, ni grandes bolsos ni grandes pendientes, pulseras... El minimalismo lo es todo. Pero por si quieres un estilo un poco más animado, aquí te dejamos algunas ideas.