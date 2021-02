Estés o no embarazada, Paula Echevarría tiene claro que el 'total black'+blazer nunca falla y el jersey se lleva por encima de los hombros

Aprende a combinar básicos de armario y arrasarás.

Cecilia Franco | Woman.es

El 'baby boom' que gira en torno a nuestras celebrities favoritas nos está dando muchas lecciones de vida (y de estilo). Paula Echevarría es el claro ejemplo de ello. Si desde siempre ha sido todo un icono de estilo, ahora con su embarazo nos ha demostrado las habilidades y la infinidad de posibilidades que las futuras mamás tienen para no olvidar su estilo propio. Ahora la actriz nos confirma que, estés o no embarazada, el 'total black' con blazer nunca falla y el jersey va sobre los hombros.

Paula Echevarría es todo un ejemplo a seguir. Desde que confirmó su embarazo nos tiene completamente pendientes de su Instagram y de sus propuestas premamá que tanto nos encantan. Ha cambiado nuestra mentalidad en cuanto a looks premamá, y aunque no ha sido la única, es cierto que ahora que se encuentra en la recta final de su embarazo no deja de sorprendernos.

Si estás embarazada seguro que ella te ha animado a hacerte con el traje de Mango y a presumir de tripita con el vestido de Primark. Las colecciones premamá ya no son como las conocíamos y Paula Echevarría lo tiene claro: la combinación 'total black' con blazer no falla y el jersey 'fashion' se lleva por encima de los hombros.

Estés embarazada o no, esta regla te va a salvar en esos días en los que te pones frente a tu armario y nada te combina. ¿Qué nos propone Paula? Un look de básicos de armario perfecto para el día a día en el que combina prendas 'low cost' con el sello 'comfy' y complementos de lujo.

Se trata de un 'total black' de leggings de la colección maternity de Calzedonia (25,95 €), camiseta de la colección maternity de H&M, zapatillas New Balance (110 €) y bolso de Chanel que combina con una blazer de Primark (35 €) con botones joya y jersey sobre los hombros que dan el toque 'fashion'.

Confirmamos que lucir cómodas con ese aire 'chic' es posible y en los básicos de armario y sus detalles está el secreto. ¡Bravo Paula!