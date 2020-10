No necesitas más para triunfar.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

No nos cabe ni la menor duda. Los mocasines se han convertido en uno de los zapatos tendencia de esta temporada, y es que no nos extraña, porque son cómodos, elegantes y versátiles. ¿Se te ocurre alguna característica más para un calzado?

Son muchas las 'celebrities' e 'it girls' las que nos llevan tiempo avisando de que estos zapatos son un 'must have', como es el caso de Olivia Palermo, que recordemos que es la reina del 'street style', o Bella Hadid. Pero, sin duda en este sentido no podemos olvidarnos de Katie Holmes, que nos atrevemos a decir que ha adoptado a los mocasines como su zapato comodín.

Sin embargo, hay algo que no sabíamos y que Katie Holmes nos ha descubierto, y es que los mocasines son capaces de elevar cualquier look, por muy básico que sea.

La actriz ha lucido un look compuesto por una camiseta básica de tirantes blanca (sí, como las que te pones como interior) y unos vaqueros rectos. Hasta aquí no puede ser más simple, ¿verdad?

Seguramente estés pensando si existe alguna una manera de elevar un look de estas características, porque como mucho te imaginas llevándolo con unas 'sneakers' o unos botines. Pero, Katie Holmes ha decidido lucirlo con unos mocasines, 'et voilà'... Ha conseguido un look IDEAL.

La actriz ha escogido unos mocasines planos de color negro de charol que no pueden ser más sofisticados, sin embargo aunque estos son preciosos, con cualquier otro tipo de diseño también conseguirás una combinación de lo más acertada.

Sí, amiga. Nosotras tampoco nos lo podríamos haber imaginado pero la actriz ha vuelto a darnos una lección de estilo y a recordarnos que, a veces, simplemente tenemos que vestirnos por los pies para triunfar.