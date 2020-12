El elegante clutch de piel de serpiente que las británicas han agotado por el llamado 'efecto Kate Middleton'

Lo vas a querer.

Desde que comenzase esta pandemia mundial por coronavirus de la que todavía no podemos decir que esté superado, la familia real británica ha demostrado que está haciendo un uso extraordinario de las redes sociales para seguir en contacto con sus conciudadanos aunque sea de manera virtual.

Sin embargo, las Navidades y el deseo de demostrar que la monarquía británica se interesa por fomentar el turismo y hacer saber a la gente que están con ellos en estos duramos momentos, Kate Middleton y el príncipe Guillermo se han embarcado en un 'tour' en tren que está haciendo las delicias de los británicos y, ya de paso, nos está dejando unos looks muy interesantes de la duquesa de Cambridge.

Interesantes porque solo estamos viendo los abrigos con los que tapa las prendas que elige y estos se están convirtiendo en auténticos protagonistas de esta gira que acaba de comenzar. Para subirse al tren que los llevará por Inglaterra, Escocia y Gales (recorrerán más de 2.000 kilómetros), Kate Middleton eligió un precioso modelo de Alexander McQueen en verde que remató con guantes negros y bufanda de tartán .

Un estilismo muy bien elegido para subir al 'Royal Train' del que solo pueden hacer uso los miembros de la familia real británica por invitación de la Reina. Un tren que cuenta con nueve vagones con habitaciones y baños y que, cosas de la vida, no tiene duchas.

Sin embargo, era el segundo look el que causaba furor entre sus compatriotas y no precisamente por las prendas, sino por un accesorio. Kate Middleton conjugaba un abrigo azul de Catherine Walker con un clutch de la firma escocesa Strahberry, fundada por los diseñadores Guy y Leeanne Hundleby, que inmediatamente colgaba el carte de 'sold out' en la página web de la firma.

Una creación que costaba 255 libras y que coordinaba a la perfección con el resto de su 'outfit'.