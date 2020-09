Dicen Nieves Álvarez y su estilista que para ser la más elegante con un crop top lo vas a tener que combinar con conjunto de shorts y chaqueta

La mejor combinación.

Los primeros conjuntos de bermuda y americana los empezamos a ver en los looks de street style durante las semanas de la moda de Nueva York y Milán y unos meses después ya podemos decir que se han convertido en el uniforme estival. En la pasarela de Valentino y Givenchy triunfaron los looks monocromáticos; en la de Dior y Michael Kors, los estampados de cuadros mientras que Alberta Ferretti apostó todo a las rayas verticales, la versión que más estiliza y que mejor sienta. ¿Será por eso que Nieves Álvarez ha escogido esta opción para el Festival de Cine de Venecia? Casualidad, estamos seguras, no ha sido y el resultado ha sido de sobresaliente.

Y mira que tenía complicado superar las expectativas. Hacía apenas unas horas que la presentadora había aparecido en la Mostra un diseño estampado en tonos azules de la colección Resort 2021 de Alberta Ferretti, una de sus firmas de cabecera y ahora ha vuelto a confiar en el ‘savoir faire’ de la creadora italiana.

Para esta ocasión, y como ocurre cuando le toca pisar una alfombra roja, la presentadora contó con la colaboración de su estilista Víctor Blanco, el responsable también de los aplaudidos looks de Ester Expósito en la Bienale, que escogió un dos piezas para el segundo look del viernes. Nieves Álvarez, considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país, lució un traje de rayas con shorts y crop top, que combinó con unas sandalias planas y ‘lace up’ de Aquazzura, gafas XXL de Givenchy y joyas de Bulgari.