Que dice Paula Echevarría que para ser la más cool de la piscina hay que conjuntar las gafas de sol con el bikini o el bañador 

A la actriz no se le escapa ningún detalle, oye

¡Qué tiempos aquellos en los que íbamos a la playa con un vestido que no nos poníamos ya porque no nos gustaba! ¿Alguien se acuerda? Suena como a la prehistoria. Bien sea porque las colecciones 'beachwear' son cada vez más bonitas (no hay más que echar un vistazo a estas secciones en firmas como Oysho o H&M en las que los vestidos de playa bien podrían ser un gran look de Invitada), porque nunca se sabe cuándo se va a plantear un fotón para Instagram o simplemente porque nos apetece, cada vez cuidamos más cómo nos vestimos para ir a la playa. Y quien se lleva matrícula de honor en vestir bien para cualquier ocasiones es Paula Echevarría. Pero, ojo, que esta vez no vamos a hablar de cómo se viste para ir a la playa o la piscina, sino del modelito para estar dentro del agua.

La actriz, que nunca deja un detalle de su look a la improvisación, se ha marcado un conjuntazo durante sus vacaciones en Marbella. Como cada día, Paula Echevarría compartió en su cuenta de Instagram un look y, para qué lo vamos a negar, ¡ha sido imposible no sentir un poco de envidia por verla disfrutando dentro del agua! Pero, oye, que no ha sido lo único. ¿Somos nosotras o a ti también te parece que la actriz está IDEAL con el pelo mojado? Y mira que es complicado.

Pero no ha sido lo único que no ha llamado la atención del look piscinero de Paula Echevarría, era imposible no fijarse en las gafas de sol y en el bikini que llevaba porque los había conjuntado a la perfección. La asturiana coordinó el color azul de las gafas de sol con el traje de baño y el resultado nos ha encantado.

¿A ti también? Pues hemos encontrado un bikini para copiarle el look y unas gafas de sol. Por un lado, uno bikini de lunares, que hemos encontrado en Calzedonia y que casualmente también lo ha lucido la actriz, que cuesta 30€.

Y, por otro, estas gafas de sol con cristal de espejo azul de la firma española Northweek, que cuestan 15€.