Ni shorts, ni bermudas, ni piratas: Diane Kruger tiene los pantalones tendencia del verano

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que si algo nos va a dejar el confinamiento sufrido por esta pandemia es la tendencia de apostar por looks relajados y cómodos que nos hagan la vida un poco más fácil. Porque la 'coronavida' nos ha hecho ver que podemos estar igual de guapas en zapatillas de estar por casa que con unos tacones de vértigo. Y dado que aún convivimos con muchas de las medidas de seguridad impuestas para conseguir parar la propagación del Covid-19, podemos decir que las famosas siguen apostando por la comodidad antes que por el glamour.

Ejemplo de esto es Diane Kruger, quien para una cena tardía con su chico, Norman Reedus, eligió un look que bien podría servir para una salida matutina para dar un paseo. La actriz de 'Malditos Bastardos' eligió un 'body' de color marrón rosado (la calidad de la imagen no nos deja apreciar muy bien el tono) que combinó con unos pantalones negros vaqueros por encima de la rodilla. Una apuesta que todavía no le habíamos visto a ninguna famosa este verano y que nos hace pensar que podrían ser la nueva apuesta favorita de estas a partir de ahora.

¿Por qué? Porque este pantalón combina con todo. Cualquier top, en cualquier color y, atentas, porque también combina con cualquier tipo de calzado. En su casa, Diane ha apostado por unas zapatillas deportivas blancas de la firma Nike.

Un estilismo que podría elevarse fácilmente si escogieses, por ejemplo, un body con escote lencero negro y te subieses a unas sandalias de tacón midi en dorado. Así de fácil. De ahí que este tipo de pantalón pueda jugar un papel fundamental en tu armario lo que queda de verano. Además, si apuestas a lucirlo como Diane, te recomendamos que fiches algunas de estas zapatillas blancas de Amazon que están de rebajas.