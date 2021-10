La actriz de 'Ghost' y su hija mediana, Scout Willis, han brillado en la Semana de la Moda de París con un look beauty muy similar (y Scout, además, con pantalones de judo).

Clara Hernández

Con chaquetas oversize, predominio del negro en sus estilismos y, sobre todo, luciendo dos preciosas melenas XL que se extendían más allá de la cintura. Así ha sido la aparición de la actriz Demi Moore y su hija mediana, Scout Willis, en la Semana de la Moda de París, donde han acudido para apoyar el desfile de Stella McCartney —una de sus diseñadoras favoritas— con looks de la marca británica listos para enamorar el 'street style'. Y, además, despertando numerosos comentarios sobre el gran parecido estilístico y físico que presentan madre e hija.

Que la melena extralarga no solo nunca pasa de moda, sino que es uno de los looks beauty más deseados del otoño es algo que ya quedó demostrado en la última alfombra roja de la Gala Met, donde desde Rosalía a Camila Cabello mostraron el poder de una cabellera larga y suelta, que ellas, como la anteriores, también eligieron llevar peinadas con un aire natural, semionduladas y voluminosas. Ahora son Demi Moore y Scout Willis las que también optan por este peinado en color castaño y looks fieles a las últimas tendencias, ambas en sintonía.

En su último estilismo, Demi Moore ha combinado prendas de verano e invierno, obteniendo un outfit muy sugerente para el entretiempo. Así, la actriz ha destacado con un mono negro de viscosa con pantalones de cargo y detalle de rejilla en la parte frontal que pertenece a la colección primavera/verano de 2022 de Stella McCartney y una chaqueta de tipo bomber (modelo Vina) en color camel XXL (1.250 euros).

Para completar el look, ha llevado un bolso al hombro Frayme de la firma británica elaborado con piel sintética (hace tiempo que Stella McCartney anunció su compromiso con la sostenibilidad y el veganismo, por lo que no utiliza piel animal), que está disponible en la marca por 1.495 euros, y botas negras tipo Chelsea (las 'Trace Chelsea Boots', con suela blanca 545 euros).

Por su parte, Scout Willis también ha elegido prendas de diferentes temporadas para un estilismo que juega con los volúmenes de la chaqueta, con hombreras, doble botonadura y silueta enorme en negro (el modelo Meya, 1.295 euros), el mismo bolso que su madre pero en color azulado, 'crop top' negro que dejaba a la vista el abdomen, pantalón blanco de judo y tacones de rejilla de cristal. ¡Un sueño informal con un toque de lujo!

El espíritu libre de la firma también ha estado representado por otras invitadas de lujo, como Paris Jackson -que ha posado con las anteriores-, Natalia Vodianova, Isabelle Huppert o Leonie Hanne, la mujer que ha dinamitado prácticamente todas las alfombras rojas de la temporada.

Mira los estilismos con los que nos han cautivado Demi Moore y Scout Willis en el desfile de Stella Mccartney en la Semana de la Moda de París: