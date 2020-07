Woman.es

Este lunes la actriz Dafne Fernández compartió una imagen en su Instagram en la que anunciaba felizmente que está embarazada por segunda vez. La intérprete de 35 años ya tiene un hijo llamado Jon junto a su marido, el fotógrafo Mario Chavarría. “La vida a veces nos sorprende enseñándonos que es más fuerte que todo lo demás y consigue iluminarnos hasta en los momentos más oscuros. Estamos felices de que este año vaya a terminar de la mejor manera”, ha escrito en el texto que acompaña a la fotografía en el que luce sus todavía incipientes curvas premamá.

La actriz se suma así a otras famosas que también están esperando bebé como es el caso de Sandra Gago, Rosanna Zanetti o María Pombo.

Hace apenas unos días sus seguidores especulaban con la posibilidad de una segunda maternidad, tras ver unas fotos de la artista en bikini, aunque ella no quiso decir nada entonces. La actriz se encontraba de vacaciones en Ávila y volvió a Madrid. Así que no perdió la oportunidad de compartir su estilismo veraniego en la ciudad. La actriz optó por una vestido camisero de las ofertas de Zara, y un short vaquero, que combinó con unas sandalias "de hace ya algunas temporadas atrás" que según respondió en un mensaje también son de la firma de Inditex. "Madre mía... volver del campo y toparse con los 40º de la ciudad... cómo lo estáis llevando vosotrxs!?", escribió.

Y es que con su look nos ha recordado que los vestidos camiseros, o incluso la camisa de tu chico pueden convertirse en tus grandes aliados contra el calor. Y es que este estilo de camisas masculinas al quedar holgadas se vuelven muy fresquitas y además dan ese rollo 'Sexo en Nueva York' que tanto triunfo en su momento.

Además, no importa si estas o no embarazada lo puedes llevar a la perfección, y si tú como Dafne no te sientes muy cómoda con llevarlo como vestido puedes combinarlo con unos minishorts.

Opciones hay muchas, es más la propia actriz ha respondido en uno de los comentarios que ella se compró el vestido camisero en estas rebajas de verano en Zara. Y hemos encontrado un vestido camisero de cuello de solapa y escote pico y manga por debajo del codo que está a 25,95 euros. Lo único malo es que ya se ha agotado en todas las tallas exceptuando la XL.