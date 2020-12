Da igual que pasen 5 o 20 años, con un abrigo como el de la reina Letizia siempre irás a la moda

La ventaja de comprar prendas atemporales.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Hay tendencias que asumen bien el paso del tiempo y hay otras que no. Hay tendencias que nos arrepentiremos de haber llevado y hay otras que siempre estaremos tremendamente orgullosas de haberlas incorporado a nuestro armario. Y, curiosamente, son las prendas clásicas y más clásicas las que mejor funcionan con el paso del tiempo, por eso las expertas en moda siempre decimos lo mismo: “hay que invertir en básicos”. Esa es la clave de muchos de los looks de la reina Letizia, sobre todo ahora, que no está estrenando nada de ropa y está luciendo algunas de las piezas más icónicas de su armario. Hoy nos hemos vuelto a enamorar de uno de los abrigos más bonitos de la soberana, que ha acudido a un acto en el Palacio Real.

Este jueves, la reina Letizia ha inaugurado la exposición “Rafael en palacio. Tapices para Felipe II” en el Palacio Real que ha organizado el Patrimonio Nacional en el marco del V Centenario de la muerte de Rafael Sanzio (1483 – 1520). Es, además, la primera exposición temporal que la institución programa después del confinamiento. Su look, una vez más, ha sido elegante y fiel a su estilo sofisticado y, cada vez, más atemporal.

Aunque se entrevía una falda de cuadros, lo que más nos ha llamado la atención de su look de otoño ha sido su abrigo. Se trata de un diseño de Carolina Herrera, una de las firmas favoritas de la reina Letizia, con doble botonadura y de color negro, que ha llevado en otras ocasiones. Lo combinó con unos salones negros y una cartera de mano en el mismo tono.

