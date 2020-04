El truco para customizar tu camiseta blanca básica de Zara que arrasa en Instagram y que hará que no te la quites en la cuarentena ni después

El DIY ha dominado los días aburridos y grises con la tarea de teñir camisetas al estilo 'tie dye' que prometen ser lo más este verano.

Llámalo DIY (Do it Yourself), manualidad o customización. Instagram nos da el tutorial para tener la camiseta que será la moda este verano.

Las horas muertas durante el confinamiento tienen el poder de sacar nuestro lado más creativo. Siempre se ha dicho que el ser humano necesita experimentar el aburrimiento para ser creativo, producir e inventar cosas nuevas. Es preciso que nuestro cerebro no sepa qué hacer, porque de ese modo le educamos a ser resolutivo.

Y así nacen muchas manualidades y, como en esta ocasión, diy. El famoso 'do it yourself' que inunda Youtube desde su origen y que forma una gran parte de todo internet. La gente comparte trucos caseros para crear objetos de todo tipo: juguetes, accesorios, decoración y por supuesto ropa.

Hace algunos días hemos visto la tendencia de teñir camisetas básicas con estampados y colores 'tie dye'. Muchas influencers ya lo están haciendo y promete ser la camiseta de este verano. Te gustará tanto que la llevarás incluso cuando termine la cuarentena (y te da tiempo a convertirte en una experta).

¿Cómo se hace? Gracias a @thearecom y @martalozanop os traemos el paso a paso.

Necesitas una camiseta blanca básica, tinte de colores, gomas, sal gruesa y guantes. O puedes comprar un kit para estampados 'tie dye'.

Empieza por enrollar en espiral la prenda de algodón que quieras teñir y sujétala con las gomas para que mantenga la forma.

En un cuenco con agua disolvemos la sal gruesa y a continuación añadimos el color. Haremos este paso con todos los colores que queramos utilizar. De este modo tendremos diferentes cuentos con sal y colorante listos para usar.

La camiseta estará dividida en secciones y cada una la empaparemos de uno de los colores por delante y por detrás siguiendo el orden.

Cuando hayamos terminado, cortamos las gomas y desenrollamos para ver el resultado. Podemos retocar algunas secciones ¡o directamente dejarla secar!

Y con estos 3 pasos ya tendríais vuestra prenda personalizada para este verano. Si no conseguís algún color específico, recordad que podéis mezclar colores para conseguir otros. Por ejemplo Marta Lozano mezcló azul y amarillo para obtener verde.

¡Deja rienda libre a tu imaginación durante el confinamiento!