Estas cuentas de Instagram, con mucho humor, descubren las ridiculeces que somos capaces de hacer por una foto digna del feed de una influencer

Ni todo es tan bonito ni tan especial como parece, pero, ojo, que si hay humor de por medio, mucho mejor.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Unas fotos cuidadas, unos bailes o unos tips de moda en Tiktok, unos stories con contenido interesante,... todo, absolutamente todo lo que vemos en el perfil de Instagram de las influencers lleva mucho trabajo detrás con una estrategia bien definida. Sin embargo, lo que el resto vemos es un feed con la misma gama cromática, unos looks que parecen sacados de un editorial de moda -porque muchos lo son- con una cara b que no aparece en Instagram. Y luego están quienes quieren jugar a ser influencers y se lo toman tan a pecho como los protagonistas del perfil de Instagram @influencersinthewild, que cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores.

Ahí donde el resto verá un bodegón perfecto en un restaurante de moda (o un intento de bodegón y de perfección), hay una persona en un parking de carretera con un despliegue de platos digno de un menú degustación y un móvil en la mano para hacer una foto que le dé tantos likes como satisfacción. El 'making off', desde luego, mucho glamour no tiene.

O ese momento en el que a Ella McFadin, con casi 90 mil seguidores e Instagram, se le ocurrió la genial idea de sentarse en una verja de manera en un lago de Colorado y acabó en el suelo. Ella no sufrió daños, pero, ojo, que la madera no resistió y se quedó sin fotografía porque en su cuenta de Instagram no hay rastro de una foto similar.

En España, @hazmeunafotasí resume el mundo influencer para la gente de a pie, como en la bio describen. Con mucho humor, trazas de ironía y respeto, crean una historia (inventada, obvio) sobre, en la mayoría de los casos, las formas de posar de los influencers. Ingenio no falta.

"Cuando se te pinza el nervio"

"Es la última vez que me compro unos tacones en Primark"