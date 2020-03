Si te cuesta encontrar ropa que esté pensada para tu altura, tenemos algunos consejos para ti.

¿Qué tienen en común Kylie Minogue, Reese Witherspoon, Kristen Bell y Emma Roberts? Además de ser mujeres exitosas con carreras brillantes, ninguna llega al metro con 60 centímetros de altura. Sin embargo, ella nos han demostrado que no importa la estatura siempre y cuando sepas qué y cómo vestir. Sacarse provecho y conocer los trucos para estilizar la figura es más fácil de lo que crees y gracias a la diseñadora galesa Robyn Lee hoy podemos darte estos trucos.

La fundadora de la marca Luvlee, desde temprana edad descubrió que muchos de los atuendos que usaban sus amigas a ella simplemente no le favorecían. El motivo su altura 1,50 metros. Así que decidió encontrar una manera de hacer que la moda funcionara para ella y desde entonces es experta en ayudar a las mujeres de baja estatura a encontrar lo que mejor les queda.

1. No tengas miedo a experimentar con texturas: "Una buena idea es usar faldas de piel con jerseys de punto, usualmente suelen ser de gran tamaño. Mete una parte del jersey dentro de la falda y así conseguirás acentuar la cintura", aconseja Robyn.

2. No te obsesiones con la etiqueta del tamaño. "Más allá de si es XS o XL, lo que realmente importa es que proporciones de longitud, cadera y cintura se ajusten correctamente a las medidas de tu cuerpo".

3. No necesitas llevar tacones todo el tiempo. Si eres baja de estatura es muy probable que creas que necesitas estar arriba de unos tacones todo el tiempo y esto es falso. Si quieres un look causal debes de escoger muy bien tu pantalón. Los cargo de cintura alta o los paper bag son fenomenales para alargar el cuerpo, y si además los combinas con zapatillas blancas tendrás el outfit perfecto. El truco con las zapatillas es que las compres con cuñas o les pongas una plantilla oculta para crear el efecto de piernas más largas.

4. Olvídate de los viejos consejos: "Atrás quedaron los días en que te decían que no podías usar botines al tobillo porque te acortaba la pierna o que te vistieras por capas para crear la ilusión de verte más alta". "La clave para encontrar ropa que te quede bien no es tanto el estilo sino el tiempo que debes dedicarle para encontrar el que te queda bien. Por ejemplo, no es que los pantalones baggy no te queden bien, es que no te has tomado el tiempo para encontrar el par que te favorece". Mide la longitud de tus piernas y asegurarte de que las proporciones sean correctas para ti, esto es vital para que se ajuste a tu silueta. Invierte en piezas básicas para que siempre tengas un artículo base que se ajuste correctamente a ti".