Crochet o ganchillo: así se lleva la tendencia viral del verano, según Instagram y las pasarelas

De las pasarelas a Instagram pasando por nuestras firmas favoritas; el crochet o ganchillo y su espíritu hippie reinan esta temporada. Te explicamos cómo llevar este tejido con estilo y dónde encontrar las piezas que no pueden faltar en tu armario.

SILVIA VÁZQUEZ

Llevaba varios verano colándose en las listas de tendencias, pero este 2021 el crochet se ha convertido en un auténtico imprescindible. De aires relajados e inspiración artesana, esta técnica que, probablemente, tu abuela domine a la perfección, es sinónimo de buen tiempo y diversión, motivo por el que en nuestro imaginario se asocia con días de playa, terraceo y atardeceres junto al mar.

En la última temporada muchas grandes firmas de moda han apostado por incluir el ganchillo en sus colecciones. Lo vimos en las pasarelas de primavera/verano 2021, donde marcas como Zimmerman, Christian Dior, Alberta Ferretti, Ulla Johnson, Gabriela Hearst o Eckhaus Latta se han dejado seducir por el encanto sesentero y hippie de este tejido, capaz de transformar todo tipo de prendas.

Así lo podemos comprobar esta temporada en Zara, Maje, Tezenis y muchas otras de nuestras tiendas de cabecera, en las que el crochet acapara desde cárdigans hasta bikinis, haciendo especial hincapié en 'crop tops' y vestidos, sin duda, las piezas más repetidas (y buscadas) de todo su repertorio.

Mención especial merecen los accesorios de ganchillo -de las alpargatas al gorrito de pescador y al bolso-, una vertiente superviral de esta tendencia que, además, ensalza los valores de artesanía y tradición.

En las redes sociales muchas de nuestras referentes de estilo diario se han sumado ya a la fiebre del crochet. Por mencionar solo un par: Sara Carbonero convirtió su conjunto de top y falda en lo más deseado de Slowlove y Gigi Hadid puso el foco internacional en la moda española al lucir un polo de Mango con este tejido.

Además, la buena acogida por parte del gran público ha sido unánime: según un informe de la plataforma de moda Lyst, ya en primavera el interés por el crochet había experimentado un incremento del 45% en internet, lo que nos hacía prever su inminente éxito que, ahora, estamos disfrutando gracias a la subida de las temperaturas.

La mejor forma para iniciarte en la tendencia del ganchillo es incorporarla a tus looks en pequeñas dosis (con una pañoleta bordada, un top que combines con vaqueros o una bandolera) y, si quieres ir un paso más allá, no dudes en probar el 'total look' de crochet, una idea que ha triunfado en algunos desfiles y que puedes llevar a la práctica con vestidos de aire ibicenco. ¡Acierto total!