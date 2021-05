En el programa 'Love Island', Cristina Pedroche está demostrando que su armario es toda una caja de sorpresas y ahora ha elegido un diseño con transparencias de Andrés Sarda con el que ha impactado.

CARMEN RAYA

Es el nuevo proyecto profesional de Cristina Pedroche. Tras el éxito en Telecinco de 'La isla de las tentaciones', Atresmedia quiso contraatacar y puso al frente de 'Love Island' a su presentadora estrella, Cristina. Y aunque cierto es que la audiencia que está teniendo el programa no se puede comparar a la del reality de Mediaset, no es menos cierto que está funcionando bien. Además, gracias a 'Love Island' estamos descubriendo auténticas maravillas que nunca antes le habíamos visto lucir a la presentadora.

En uno de los últimos programas de este reality amoroso, Cristina Pedroche ha vuelto a dejar claro que no le tiene miedo a los diseños más espectaculares y sensuales, y que no tenemos que esperar a Nochevieja para quedarnos de piedra ante su exuberante figura. En un vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram, la también esposa de David Muñoz se ha animado a lucir un conjunto de sujetador y braguita lila con un vestido malla también del mismo tejido y del mismo color.

Al son de la canción 'Toy Buenísimo' de Jensi Jenno, Cristina baila y se mueve dejando claro, una vez más que no le tiene miedo a las críticas. El hecho cierto es que la presentadora de Atresmedia tiene que enfrentarse a diario con 'haters' que critican, en su mayor parte, su cuerpo.

Como ha explicado ella en tantas ocasiones, su cambio físico (más esbelta y fuerte) se debe a que comenzó a llevar una alimentación saludable y constante (con sus caprichos de por medio, claro esta), empezó a practicar yoga y a salir a correr y a que comenzó a trabajar en quererse a una misma tal y como es. Un discurso al que no se le debería poner ninguna pega, pero los 'haters' que la siguen digitalmente no le perdonan que luzca estupenda en su cuenta de Instagram ya que le recriminan (de manera totalmente injustificada) que está "obsesionada con el deporte".

"No estoy obsesionada con el deporte, estoy obsesionada con encontrar mi mejor versión y para mí entrenar y llevar una dieta equilibrada es parte de ser mi mejor versión. Meditar todos los días, también es intentar ser mejor persona. mi mejor versión no es la más delgada y la más musculosa. Si de repente me salen más músculos porque hago más entrenamiento de fuerza es guay. Busca tu mejor versión y tú deja a los demás que busquemos la nuestra. Vive y deja vivir porque solo así podremos ser felices todos", asegura.

- ¿Cómo afectan 'realities' como 'La isla de las tentaciones' a nuestras relaciones de pareja?

- Cristina Pedroche y su minivestido con alas de 'Mi pequeño Pony'